Общество

53 минуты назад

Олег Королев один из самых цитируемых губернаторов в ЦФО

11 307
#ретинг
1
Олег Королев один из самых цитируемых губернаторов в ЦФО

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг губернаторов за 2017 год.

Медиарейтинг губернаторов, это своеобразный индекс цитирования. "Медиалогия" исследует - сколько раз и где, а также в связи с чем был процитирован в СМИ, и в целом, учитываются упоминания губернатора в средствах массовой информации.

В 2017 году губернатор Липецкой области цитировался и упоминался в СМИ 30 929 раз. В итоге - 8 место среди 18 губернаторов ЦФО.

Первое место, традиционно, занял мэр Москвы Сергей Собянин.
11 307
#ретинг
1

Комментарии (11)

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КВН-Comedy

5 минут назад
Ничего удивительного-нет ни одного места в тырнете,ящике или радио,где бы не цитировали и не применяли разные цитаты,высказывания,песни,анекдоты и пр. юморные рассказы.А ольгапетровна с его ЯЙЦАМИ,жемчужинойчерноземья и пр. бухатыми росказнями и сынком-убийцей-просто лидер по маразму!!! Задело – за дело И дико мне – иди ко мне Покалечилась – пока лечилась Мы женаты – мы же на ты Ты жеребенок – ты же ребенок Несуразные вещи- несу разные вещи Ему же надо будет- ему жена добудет Надо ждать – надо ж дать Если ему дать хотя бы на сутки его ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ-Мартиросян-Воля и пр. юмористы-просто закроют свой ТНТ4!!!!! Как говорит участник USB-дайте я скажуага!!! Даешь дуэт USB и олигипетровны в ящик ))))))))))))))))))))))))))))) Пока, Кать - покакать
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ГОРОДЛИП

10 минут назад
Уйти он не уйдет, дочь выдал за чеха входящего в тейп Кадырова, на ВОВАНА уже вышли вопрос решен, будет гадить народу Липецкому пока не вынесут вперед ногами.
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Кардаш

11 минут назад
Ольга Петровна, пора вам валить
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Гость

22 минуты назад
Да когда же ты уйдеш или ждеш когда помогут
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МестныйЯ

26 минут назад
народ, его Темнейший еще не отпускал с рабочего места. Уж очень ему нравится, как соловей анус лижет
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народ

30 минут назад
это ладно - на покой когда пойдешь говорун ?
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Надоел

35 минут назад
Вечный Алег
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однако

40 минут назад
скоро Черномырдина по числу перлов переплюнет...
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МестныйЯ

41 минуту назад
хештэг #ретинг - ВЫ СЕРЬЕЗНО???
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123

42 минуты назад
эти витиеватые фразы сложно забыть, после них жизнь делится на до и после!
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