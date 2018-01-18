Общество
53 минуты назад
Олег Королев один из самых цитируемых губернаторов в ЦФО
«Медиалогия» подготовила медиарейтинг губернаторов за 2017 год.
Медиарейтинг губернаторов, это своеобразный индекс цитирования. "Медиалогия" исследует - сколько раз и где, а также в связи с чем был процитирован в СМИ, и в целом, учитываются упоминания губернатора в средствах массовой информации.
В 2017 году губернатор Липецкой области цитировался и упоминался в СМИ 30 929 раз. В итоге - 8 место среди 18 губернаторов ЦФО.
Первое место, традиционно, занял мэр Москвы Сергей Собянин.
В 2017 году губернатор Липецкой области цитировался и упоминался в СМИ 30 929 раз. В итоге - 8 место среди 18 губернаторов ЦФО.
Первое место, традиционно, занял мэр Москвы Сергей Собянин.
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