Происшествия

сегодня, 08:35

«Лада-Приора» врезалась в грузовик

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#авария #ДТП
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«Лада-Приора» врезалась в грузовик

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 января в Хлевенском районена трассе «Дон» 28-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал на обочину и допустил наезд на грузовик «Мерседес». В результате водителя «Приоры» с травмами госпитализировали.

В Хлевенском районе на автодороге Синдякино – Плещеево 28-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В результате его 28-летний пассажир получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецке в 18.10 на автодороге Липецк – Данков 47-летний водитель «Ауди» допустил наезд на 40-летнего пешехода, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 557 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 165, неиспользование ремней безопасности – 53, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 40.




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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Водятел

17 минут назад
Необходимо срочно проводить спец. мероприятия, а то скоро всех сократят и выручка упадет.
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