Спорт

37 минут назад

Липчанин выбрал в «Зените» номер, под которым играли Халк и Аршавин

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#Антон Заболотный #футбол #"Зенит"
Липчанин выбрал в «Зените» номер, под которым играли Халк и Аршавин

А еще этот номер носили в питерском клубе два футболиста, имеющие отношение к "Металлургу".

Липецкий нападающий Антон Заболотный, который в декабре перешел из «Тосно» в питерский «Зенит», будет выступать под 29-м номером. Об этом сообщила пресс-служба питерского клуба.

29-й номер в «Зените» - особенный, ведь под ним в разные годы выступали «легенды» клуба Андрей Аршавин и бразилец Халк. Играл под ним и венесуэльский легионер Саломон Рондов, ныне выступающий в английской Премьер-Лиге за «Вест-Бромвич Альбион».

Любопытно, что 29-й номер в «Зените» также носили на спине два футболиста, имеющие непосредственное отношение к «Металлургу»: Сергей Васянович (47 матчей, 1 гол за «сталеваров) и Дмитрий Огородник (17 игр), которых в 2000-х пригласил в наш клуб питерский тренер Анатолий Дывыдов.

В понедельник Заболотный полетел с "Зенитом" на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

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#Антон Заболотный #футбол #"Зенит"

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Фанат локо

5 минут назад
Локомотив чемпион мешки дыры заболотный в болоте
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