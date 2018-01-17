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сегодня, 20:07
Липецкая вечЁрка: нападение на таксиста, убийство из зависти и солнечная радуга
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 17 января.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про нападение на таксиста. На улице Вермишева двое вооруженных холодным оружием мужчин отняли у 31-летнего таксиста автомобиль "Лада Гранта". Машину и нападавших полицейские нашли в Лебедяни.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями психиатрической экспертизы признавшейся в двойном убийстве девушки. Екатерина Вьюнченко на первом же допросе призналась в нанесении подруге и ее дочке множества ножевых ранений и назвала мотивом убийства зависть.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение о политическом скандале в президентской кампании. Кто-то разместил информацию о мартовский выборах и портрет одного из кандидатов, действующего президента России, на незаконно установленных рекламных конструкциях.
Множество мнений собрала тема транспорта. «Очень неудобно ездить по утрам в маршрутке №300, так как очень много народу постоянно едут: кто на работу, кто - куда, и практически до самой конечной остановки. Я бы хотела, чтобы наконец-то сделали маршрутку автобусом. Он у нас как экскурсионный - с одного конца ездит и в другой, и целый день там толпа людей, и все едут как селедки в банке, а кто-то и с маленькими детьми каждое утро толпится! Это просто ужас!».
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет гало. Сегодня над Липецком раскинулась солнечная радуга. Разноцветный солнечный круг видно там, где небосклон не заслоняют многоэтажки.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про нападение на таксиста. На улице Вермишева двое вооруженных холодным оружием мужчин отняли у 31-летнего таксиста автомобиль "Лада Гранта". Машину и нападавших полицейские нашли в Лебедяни.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями психиатрической экспертизы признавшейся в двойном убийстве девушки. Екатерина Вьюнченко на первом же допросе призналась в нанесении подруге и ее дочке множества ножевых ранений и назвала мотивом убийства зависть.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение о политическом скандале в президентской кампании. Кто-то разместил информацию о мартовский выборах и портрет одного из кандидатов, действующего президента России, на незаконно установленных рекламных конструкциях.
Множество мнений собрала тема транспорта. «Очень неудобно ездить по утрам в маршрутке №300, так как очень много народу постоянно едут: кто на работу, кто - куда, и практически до самой конечной остановки. Я бы хотела, чтобы наконец-то сделали маршрутку автобусом. Он у нас как экскурсионный - с одного конца ездит и в другой, и целый день там толпа людей, и все едут как селедки в банке, а кто-то и с маленькими детьми каждое утро толпится! Это просто ужас!».
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет гало. Сегодня над Липецком раскинулась солнечная радуга. Разноцветный солнечный круг видно там, где небосклон не заслоняют многоэтажки.