Общество

сегодня, 19:26

У уличных торговцев отобрали носки

43 1348
#Уличная торговля #проверки
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У уличных торговцев отобрали носки

Сегодня были пресечены 4 факта несанкционированной торговли в Липецке.

Сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики администрации выявили 4 факта несанкционированной торговли на улицах Липецка.

Как сообщили в ведомстве, торговцев-нелегалов обнаружили на площади Мира и проспекте Победы.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по сватье 6.2 КоАП Липецкой области. Изъяты и отправлены на специальный склад продовольственные и непродовольственные товары, в том числе трикотаж и носки.

43 1348
#Уличная торговля #проверки
1

Комментарии (43)

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Дед

1 минуту назад
Русские любят царя, который их порит.
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!

6 минут назад
Беспредел
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Непризнанный поэт ЧАСТЬ 4

7 минут назад
Ты город детства как всегда не предсказуем, Да и контраста тут полно, Здесь "сесть" реально за копейку, И получить, всего лишь навсего условно, За смерть старушки под авто. Я не поэт, а так обычный местный житель, Как большинство, я патриот родной земли, Мы не хотим чтоб Липецк превращался в колхоз с названьем "Тербуны."
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Непризнанный поэт ЧАСТЬ 3

7 минут назад
Бордюры у дворца холопы уложили, Покрыли плиткой площадь у него, А если чуть зайти за угол, Нет красоты, одно дерьмо. У нас в жемчужине все для народа, Тут все бесплатно; школа, медицина детский сад. Но только чуть коснись, по факту, ты платишь здесь за все и каждый раз. Здесь любят праздники, забавы и веселья, Так любят, что проводят в день по пять, На праздники прислуг силком сгоняют, Гапак хохлятский заставляют танцевать. Земля, ты достояние народа, Её и в Липецке у нас полно, И чтобы обладать кусочком, Необходимо заплатить "бабло". Но есть у нас волшебные угодья, В народе "Косыревкой" их зовут, Земля там очень дорогая, Её за бешенные деньги продают.
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Непризнанный поэт ЧАСТЬ 2

8 минут назад
А барин начал править лихо, В округе одуванчики скосил, Троллейбусы он уничтожил мигом, И детям льготы на проезд все отменил. Воздушное метро построить обещали, И камни чудные к нам в Липецк прикатить, Ещё бэушные трамваи, Хотят в Москве нам закупить. Нам "федералы" дали денег на дороги, Дорог ведь нету в Липецке давно, А барин посидел, подумал, Да и купил бордюры на бабло. Бордюры эти вовсе не простые, С гранитной крошкой изготовлены они, Бордюры очень дорогие, На город весь мы взять их не смогли.
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Непризнанный поэт ЧАСТЬ 1

9 минут назад
Люблю тебя убогий город Липецк Я здесь родился, вырос и живу, И что с тобой творилось в эти годы Без слез я вспомнить не могу. Твои дворы в помойки превратились, А "Нижний парк"в дерьме давно погряз, Заводы, твои реки отравили, Да и дышать здесь лучше через раз. Здесь вонь такая что глаза аж режит Но санпедстанция упорно нам твердит Что эта вонь добавит нам здоровье, Спасибо что не навредит. В округе все коровы передохли, Но производство молока растет, Завод Тербунский мы свеклою завалили, Да так что обанкротился завод. Его бабло в афшоры всё спустили, Теперь сам черт их не найдет, Да и недвижимости за границей прикупили, Ведь время только движется вперед. Здесь власть передается по наследству, А иногда и по родине, Ведь только им дано от бога Держать народ в огромном кулаке. Наш барин в кабинете восседает, Дворец на Театральной у него, Наш царь, с Соборной, управлять его поставил, Он был всех ближе по родне.
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311

10 минут назад
Они непросто отбирают носки у бабушек, а наполняют теми самыми нищий городской бюджет, чтобы потом им были что пилить.
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2 августа

11 минут назад
Лучше бы эти недокопы так гоняли бы Равшанов-Джамшутов-Азизов,а еще лучше-депутатов с тротуаров и пр. приблатненных от власти чмордосов.А с бабками-очень легко бороться.Бабки-САМОЕ СТРАШНОЕ ЗЛО в деревне Липецк. Все беды из-за них )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Калдырь

13 минут назад
Позор администрации. Борются только с теми кого могут победить. А чурбанский киоск убрать так сразу обделались. Позор.
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Кастрюля пришла

17 минут назад
Свободу бабкам!
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