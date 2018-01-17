сегодня, 19:26
У уличных торговцев отобрали носки
Сегодня были пресечены 4 факта несанкционированной торговли в Липецке.
Сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики администрации выявили 4 факта несанкционированной торговли на улицах Липецка.
Как сообщили в ведомстве, торговцев-нелегалов обнаружили на площади Мира и проспекте Победы.
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по сватье 6.2 КоАП Липецкой области. Изъяты и отправлены на специальный склад продовольственные и непродовольственные товары, в том числе трикотаж и носки.
Дед
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