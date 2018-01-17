Липчанка лучше стреляла по бегущему кабану, чем Майор из Венгрии

Ирина Измалкова в Чехии завоевала две «серебряные» награды.

Ударно начала 2018 год одна из самых титулованных спортсменок Липецкой области Ирина Измалкова.

Завоевав две «бронзовые» медали в чемпионате России, 47-летняя снайпер пополнила коллекцию наград и на международном уровне. Измалкова выступила в традиционном международном турнире в Чехии «Гран-При Пльзень» по стрельбе из пневматического оружия.

В стрельбе из винтовки с оптическим прицелом с 10 метров по движущейся мишени «бегущий кабан» (упражнение ВП-11) липчанка в квалификации показала третий результат – 265 очков из 300. Точнее стреляли Ольга Степанова из Питера – 288 и венгерская спортсменка Вероника Майор – 274.

Но в полуфинале Заслуженная мастер спорта из Липецка встретилась с Майор и взяла верх – 6:3. Финал получился чисто российским: Степанова в итоге сумела взять верх над Измалковой – 6:2, стала победительницей турнира, а Ирина завоевала «бронзу». Замкнула «тройку» Майор, которая в матче за «бронзу» взяла верх над своей соотечественницей Габриэлой Кёртвелеши – 6:1.

Точно в таком же порядке: Степанова, Измалкова и Майор спортсменки финишировали и в другом упражнении «смешанный бег» (ВП-11а).

Результат победительницы составил 372 очка, у Измалковой – 371, у Майор – 369.

«ВП-11а» - очень сложное упражнение. Стрельба также ведется через оптический прицел с 10 метров по движущейся мишени, но в каждой серии справа и слева появляются по 5 мишеней, который двигаются с медленной (2 метра в секунду) и быстрой (4 метра в секунду) скоростями. Возникают они произвольно и их последовательность неизвестна стрелку, поэтому реакция должна быть мгновенной.

Всего в Чехии соревновались снайперы из 14 стран мира.