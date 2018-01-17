Общество

сегодня, 17:21

Липчан призывают бить тревогу, если они обнаружат на прилавках опасный жиросжигатель

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#Отрава #здоровье
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Липчан призывают бить тревогу, если они обнаружат на прилавках опасный жиросжигатель

Препарат не разрешен в России, но тем не менее им свободно торгуют.

Потребителей Липецкой области призывают к бдительности. Если кто-то заметит на прилавках жиросжигатель DNP, то его просят сразу обратиться в Роспотребнадзор.

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецкой области жиросжигатель содержит опасное для жизни вещество - 2,4 динитрофенол (ДНФ), которое должно употребляться не в пищу, а для производства красителей и пропитки дерева. Из-за него в Великобритании произошло несколько смертельных случаев.

- Указанный продукт в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки. – отметили в ведомстве.

При этом заказать препарат в России все-таки можно, например, через Интернет и соцсети.

Всех, кому известны факты продажи жиросжигателя DNP, просят обращаться в Роспотребнадзор. Можно написать на электронный адрес depart@gsen.ru.

Фото sovetclub.ru

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#Отрава #здоровье
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Комментарии (6)

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Ванек

сегодня, 18:54
А что ? Очень красивый жирок. Я обожаю качаться на волнах любимых женщин.
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Срамота

сегодня, 18:41
Уже голых печатают,хоть бы постеснялись такое выкладывать.
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rukalip

сегодня, 18:23
Господи, Действительно, это большая проблема фотографию жирной тетки найти
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Господи

сегодня, 18:20
Где же такую фотографию толстой тетки нашли,один жир висит?
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skrip

сегодня, 18:18
2,4-Динитрофенол.Если это вызывает серьёзные нарушения здоровья то почему этим занимается Роспотребнадзор.а не прокуратура.или ФСБ.Продавцы должны предстать перед судом как террористы занимающиеся убийством людей под видом благих намериний.
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Самый

сегодня, 17:41
Лучший жиросжигатель для липчан это совковая лопата.
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