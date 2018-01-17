Липчан призывают бить тревогу, если они обнаружат на прилавках опасный жиросжигатель

Препарат не разрешен в России, но тем не менее им свободно торгуют.

Потребителей Липецкой области призывают к бдительности. Если кто-то заметит на прилавках жиросжигатель DNP, то его просят сразу обратиться в Роспотребнадзор.

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации Липецкой области жиросжигатель содержит опасное для жизни вещество - 2,4 динитрофенол (ДНФ), которое должно употребляться не в пищу, а для производства красителей и пропитки дерева. Из-за него в Великобритании произошло несколько смертельных случаев.

- Указанный продукт в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки. – отметили в ведомстве.

При этом заказать препарат в России все-таки можно, например, через Интернет и соцсети.

Всех, кому известны факты продажи жиросжигателя DNP, просят обращаться в Роспотребнадзор. Можно написать на электронный адрес depart@gsen.ru.



Фото sovetclub.ru

