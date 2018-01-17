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В Липецкой области будет теплее нормы на 2-5 градусов
18 января с приближением атлантического циклона в Липецкой области усилится юго-восточный ветер (до 16 м/с), пройдет небольшой снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области облачно, небольшой снег. Ветер юго-восточный, 11-16 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем от -3 до -8.
В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от -4 до -6.
Самым теплым день 18 января в Липецке был в 2007 году: +3, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1927 году — 35 градусов мороза.
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13.01.2018 11:24Погода в Липецке