В Липецкой области будет теплее нормы на 2-5 градусов

18 января с приближением атлантического циклона в Липецкой области усилится юго-восточный ветер (до 16 м/с), пройдет небольшой снег.

19 января днем небольшой снег пройдет повсеместно, порывистый ветер сохранится. 20 января ночью ожидается снег, местами сильный, днем также небольшой, местами умеренный снег. Температура будет повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-9 градусов мороза, что на 2-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области облачно, небольшой снег. Ветер юго-восточный, 11-16 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем от -3 до -8.

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от -4 до -6.

Самым теплым день 18 января в Липецке был в 2007 году: +3, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1927 году — 35 градусов мороза.