В России

сегодня, 16:19

Эксперты прогнозируют рост российской экономики в 2018 году

1 231

Эксперты прогнозируют рост российской экономики в первом квартале 2018 года на 1,2%, что более чем в два раза превысит показатели прошлого года.

Согласно исследованию РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия», драйверами на этот период станут страхование, фондовый рынок, сделки с недвижимостью, сфера обслуживания, а также растущая стоимость нефти.

При этом отмечается, что основной импульс экономике придаст финансовая деятельность, прирост которой может составить 3,4%. В основном это страховые услуги для населения и операции на фондовом рынке.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост ВВП за счет операций с недвижимостью на фоне снижения ставок по ипотеке и стартовавшей госпрограммы по поддержке молодых семей с двумя и более детьми.

Приток средств за счет страхового рынка специалисты объясняют возросшей потребительской активностью россиян, так как дорогостоящие покупки или кредиты предусматривают страхование.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты граждан РФ в 2018 году увеличатся на 3,9% против 3,1% в прошлом.



1 231

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Огород48

сегодня, 17:52
Оброк ростет экономика ростет люди нищают,пришли к временам оброка.
ответить

Еще в рубрике

Россияне смогут оплачивать госпошлину в МФЦ
#пошлины #МФЦ
Россияне смогут оплачивать госпошлину в МФЦ

сегодня, 16:08

В России
Новый вирус-шпион крадет сообщения из WhatsApp и записывает разговоры
#WhatsApp #вирус #шпион
Новый вирус-шпион крадет сообщения из WhatsApp и записывает разговоры

сегодня, 15:06

В России
В Челябинской области школьник пырнул ножом одноклассника
#Челябинск #ножевое ранение #школьники
В Челябинской области школьник пырнул ножом одноклассника

сегодня, 14:56

В России
Песков поведал о прекрасном здоровье российского президента
#Песков #Путин #президент
Песков поведал о прекрасном здоровье российского президента

сегодня, 14:51

В России
В Оренбурге расследуют жестокое убийство бизнесмена и его сына
#Оренбург #убийство бизнесмена
2
В Оренбурге расследуют жестокое убийство бизнесмена и его сына

сегодня, 13:58

В России
В Ростове после взрыва в жилом доме погиб человек
#Ростов #взрыв
В Ростове после взрыва в жилом доме погиб человек

сегодня, 13:36

В России