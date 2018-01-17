Экономика

сегодня, 16:05

Липецкая область импортирует технологическое оборудование и запасные части

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#таможня #импорт #экспорт
Липецкая область импортирует технологическое оборудование и запасные части

В прошлом году Липецкой таможней в доход федерального бюджета перечислены 9 миллиардов 425 миллионов 950 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления, в 2017 году Липецкой таможней в доход федерального бюджета перечислены 9 миллиардов 425 миллионов 950 тысяч рублей, что на 256 миллионов 500 тысяч больше, чем в 2016 году.

В отношении импортируемых товаров перечисления составили 9 миллиардов 412 миллионов 520 тысяч рублей, экспортируемых товаров - 13 миллионов 430 тысяч рублей.

Основной объем взысканных платежей приходится на таможенный пост Новолипецкий металлургический комбинат (36,83 %), Липецкий таможенный пост (центр электронного декларирования) - (22 %), Липецкий таможенный пост (12,93 %), таможенный пост Стинол (12,84 %).

В товарной структуре импорта Липецкой области в прошедшем году преобладали следующие группы товаров: технологическое оборудование и запасные части к нему (42,7 % от общего импорта), электрические машины (8,6 %), черные металлы (7,6 %), концентрат угольный, парафины, консервационное масло (7,3 %), пластмассы и изделия из них (5,4 %), изделия из черных металлов (3,7 %) и другие. Основу экспорта (95,5 %) составил экспорт черных металлов ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат".


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#таможня #импорт #экспорт

Комментарии (1)

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да что за на

сегодня, 18:32
Так ведь солнцеподобный и его прихвостни во все поганые глотки "убеждают" нас в том, что практически все уже импортозамещено?????!!!!! Накуй нам это ихнее барахло?????У нас ведь ВСЕ есть... Когда же эти эпидерсии сдохнут!!!!Мразоты поганые.Пользуйтесь СВОИМ, нех покупать у педерастов и врагов вокруг нас )))) Ляди поганые!!!
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