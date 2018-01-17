Липецкая область импортирует технологическое оборудование и запасные части

В прошлом году Липецкой таможней в доход федерального бюджета перечислены 9 миллиардов 425 миллионов 950 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления, в 2017 году Липецкой таможней в доход федерального бюджета перечислены 9 миллиардов 425 миллионов 950 тысяч рублей, что на 256 миллионов 500 тысяч больше, чем в 2016 году.

В отношении импортируемых товаров перечисления составили 9 миллиардов 412 миллионов 520 тысяч рублей, экспортируемых товаров - 13 миллионов 430 тысяч рублей.

Основной объем взысканных платежей приходится на таможенный пост Новолипецкий металлургический комбинат (36,83 %), Липецкий таможенный пост (центр электронного декларирования) - (22 %), Липецкий таможенный пост (12,93 %), таможенный пост Стинол (12,84 %).

В товарной структуре импорта Липецкой области в прошедшем году преобладали следующие группы товаров: технологическое оборудование и запасные части к нему (42,7 % от общего импорта), электрические машины (8,6 %), черные металлы (7,6 %), концентрат угольный, парафины, консервационное масло (7,3 %), пластмассы и изделия из них (5,4 %), изделия из черных металлов (3,7 %) и другие. Основу экспорта (95,5 %) составил экспорт черных металлов ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат".



