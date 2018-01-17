Липчанин хотел незаметно стащить из магазина 17 кг продуктов

Злоумышленника задержали сотрудники.

Мировой суд СУ №11 Правобережного района Липецка вынес приговор местному жителю. Липчанин еще до вынесения вердикта согласился с обвинением в покушении на кражу и ходатайствовал о рассмотрении его дела без судебного следствия.



Как указано в приговоре, мужчина решил обокрасть гипермаркет на улице Гагарина. Там он прошелся между витрин и набрал товаров общим весом в 17,5 кг. В его тележку попали соки, водка, пиво, куриные крылышки, пельмени, морковка по-корейски, сыр, йогурт, селедка, овощи, вино, хамса, вареный картофель. Набрав товаров на 2 566 рублей, злоумышленник решил выйти с продуктами на парковку и скрыться. Но довести замысел до конца ему помешали сотрудники гипермаркета. Его задержали на выходе из здания.



Суд признал липчанина виновным в покушении на кражу и наказал его 8 месяцами условного заключения с испытательным сроком в год. Все товары были возвращены законному владельцу.