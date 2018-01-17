Происшествия

сегодня, 16:01

Липчанин хотел незаметно стащить из магазина 17 кг продуктов

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#кража #магазин #приговор
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Липчанин хотел незаметно стащить из магазина 17 кг продуктов

Злоумышленника задержали сотрудники.

Мировой суд СУ №11 Правобережного района Липецка вынес приговор местному жителю. Липчанин еще до вынесения вердикта согласился с обвинением в покушении на кражу и ходатайствовал о рассмотрении его дела без судебного следствия.

Как указано в приговоре, мужчина решил обокрасть гипермаркет на улице Гагарина. Там он прошелся между витрин и набрал товаров общим весом в 17,5 кг. В его тележку попали соки, водка, пиво, куриные крылышки, пельмени, морковка по-корейски, сыр, йогурт, селедка, овощи, вино, хамса, вареный картофель. Набрав товаров на 2 566 рублей, злоумышленник решил выйти с продуктами на парковку и скрыться. Но довести замысел до конца ему помешали сотрудники гипермаркета. Его задержали на выходе из здания.

Суд признал липчанина виновным в покушении на кражу и наказал его 8 месяцами условного заключения с испытательным сроком в год. Все товары были возвращены законному владельцу.
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#кража #магазин #приговор
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Комментарии (6)

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Нонка

сегодня, 20:00
Ну уж хамсу-то хоть подарили бы-ага
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машкин максим юрьевич

сегодня, 18:57
Я ОДНУ сбил насмерть. Двух покалечил. Мне два года условно. Вступай в нашу партию...
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сколько можно повторять

сегодня, 17:09
Воровать надо вагонами...
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555

сегодня, 16:36
Для открывшихся точек общепита. Тема проплачена.
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молодец

сегодня, 16:24
Набрал почти на прожиточный минимум
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Всегда

сегодня, 16:18
Когда рядом липчанин прячу деньги и сумку.
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