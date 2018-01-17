Общество

сегодня, 15:58

МЧС представило уточненный список мест для крещенских купаний

15 2194
#Крещение
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МЧС представило уточненный список мест для крещенских купаний

В Липецкой области уточнен список мест крещенских купелей, где будет организовано дежурство сотрудников ГИМС МЧС России, пожарно-спасательных подразделений, работников медицинских учреждений и других экстренных служб:

г. Липецк - Центральная поисково-спасательная станция  р. Воронеж; пруд 3-го участка жилой зоны ЛТЗ.

г. Елец - городской пляж р. Б. Сосна.

Грязинский район - городской пляж р. Матыра.

Данковский район – г. Данков р. Дон.

Добринский район - п. Добринка  пруд "2-я плотина".

Добровский район - с. Доброе р. Воронеж; с. Трубетчино пруд.

Измалковский район - с. Чернава р. Б. Сосна.

Лебедянский район - Городской пляж г. Лебедянь р. Дон; с. Черепянь р. Дон; с. Ольховец р. Дон; Покрово –Казацкий сельсовет р. Лебедянка; Шовский сельсовет Св. источник «Зеленый колодец» между с.Шовское и с.Сурки.

Лев-Толстовский район - с. Топки р. Ягодная Ряса.

Липецкий район - с. Большие Кузьминки р. Воронеж; с. Большие Кузьминки, ГСК "Хиллпарк" пруд,  с. Воскресеновка  р. Воронеж ул. Малиновая.

Становлянский район - Петрищевский сельсовет с. Петрищево р. Воргол; Ламской сельсовет  с. Ламское р. Сухой Семенёк.

Тербунский район - с. Малые Борки пруд.

Усманский район - г. Усмань р. Усмань.

Хлевенский район - Хлевенский р-н с. Синдякино р. Воронеж.

Краснинский район - Александровский с/с, д. Знаменка пруд.

Чаплыгинский район - г. Чаплыгин р. Становая Ряса,  Дубовской с/с пруд; пос. Рощинский  р. Московая Ряса.

Елецкий  район - Лавский с/с, д. Казинка  р. Б. Сосна; Пищулинский с/с, д.Хмелинец, пруд;   Колосовский с/с, с. Талица, р.Тальчик;  Казацкий с/с, с. Казаки,  р. Воргол; Воронецкий с/с, с.Воронец, родник возле р. Воронец.

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#Крещение
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Комментарии (15)

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кожвендиспансер одобряет?

14 минут назад
чет у дамы на фото коленки какие-то покоцаные, натертые.. от чего бы так?;)
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Синдякино

21 минуту назад
Пусть святая вода смоет боль и досаду, Пусть недуг и недруг уйдут далеко, В светлый праздник Крещенья желаю отрады, На душе и на сердце пусть будет легко! С Крещением Господним!
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липецкие реки

41 минуту назад
непригодны для купания даже зимой-как там у нас про благоприятную среду сказано в конституции?и как роспотребнадзор проверяет благоприятно ли мы живём.надо ,чтоб ещё написали какие патогенные бактериии в каком количестве водятся в липецких водоемах .не пропадают даже в морозы
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однако

56 минут назад
Вот кто мне ответит,если я искупаюсь в проруби,кто мне гарантирует что я не заболею,почему я должен лезть в ледяную воду потому что так принято.
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Гвоздь

сегодня, 21:02
Совсем одурели делать на пруду 3-го участка купель, там же под водой целая свалка из бутылок и прочего мусора, там даже бомжи брезгают купаться, а бродячие собаки брезгают пить воду.
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Зять

сегодня, 20:12
Гость, А сам то как думаешь ?
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048

сегодня, 20:11
надо закрыть это шоу ,,безбожники блаухаются ,,верующие так не ведут
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Пашок

сегодня, 19:32
Это Машка, она любит пососать
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Вопросик

сегодня, 18:38
Ловелас, чуть позже покажут , когда окунутся !
ответить

Ловелас

сегодня, 18:36
В прошлые годы более зачетную телочку показывали. Куда она делась? Заболела?
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