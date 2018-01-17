МЧС представило уточненный список мест для крещенских купаний

В Липецкой области уточнен список мест крещенских купелей, где будет организовано дежурство сотрудников ГИМС МЧС России, пожарно-спасательных подразделений, работников медицинских учреждений и других экстренных служб:

г. Липецк - Центральная поисково-спасательная станция р. Воронеж; пруд 3-го участка жилой зоны ЛТЗ. г. Елец - городской пляж р. Б. Сосна. Грязинский район - городской пляж р. Матыра. Данковский район – г. Данков р. Дон. Добринский район - п. Добринка пруд "2-я плотина". Добровский район - с. Доброе р. Воронеж; с. Трубетчино пруд. Измалковский район - с. Чернава р. Б. Сосна. Лебедянский район - Городской пляж г. Лебедянь р. Дон; с. Черепянь р. Дон; с. Ольховец р. Дон; Покрово –Казацкий сельсовет р. Лебедянка; Шовский сельсовет Св. источник «Зеленый колодец» между с.Шовское и с.Сурки. Лев-Толстовский район - с. Топки р. Ягодная Ряса. Липецкий район - с. Большие Кузьминки р. Воронеж; с. Большие Кузьминки, ГСК "Хиллпарк" пруд, с. Воскресеновка р. Воронеж ул. Малиновая. Становлянский район - Петрищевский сельсовет с. Петрищево р. Воргол; Ламской сельсовет с. Ламское р. Сухой Семенёк. Тербунский район - с. Малые Борки пруд. Усманский район - г. Усмань р. Усмань. Хлевенский район - Хлевенский р-н с. Синдякино р. Воронеж. Краснинский район - Александровский с/с, д. Знаменка пруд. Чаплыгинский район - г. Чаплыгин р. Становая Ряса, Дубовской с/с пруд; пос. Рощинский р. Московая Ряса. Елецкий район - Лавский с/с, д. Казинка р. Б. Сосна; Пищулинский с/с, д.Хмелинец, пруд; Колосовский с/с, с. Талица, р.Тальчик; Казацкий с/с, с. Казаки, р. Воргол; Воронецкий с/с, с.Воронец, родник возле р. Воронец.