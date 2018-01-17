Липецкие КВН-щики попали в Премьер-лигу

Это самый большой успех липецких КВН-щиков за всю историю.

По итогам фестиваля «КиВиН-2018» в Сочи липецкая команда «Громокошки» вышла в Премьер-лигу. Напомним, в этом году участвовать в фестивале отправились три команды из Липецка: «Сборная прошедшего времени», «Сборная комбината» и «Громокошки». Первые две команды по итогам фестиваля получили повышенный рейтинг, а «Громокошки» попали в телевизионную Премьер-лигу.

Как рассказал GOROD48 капитан команды «Громокошки» Никита Никитин, это самый большой успех липецких КВН-щиков за всю историю. В составе "Громокошек" при поддержке управления молодёжной политики Липецкой области и Городского дворца молодёжи "Октябрь" в Сочи ездили 6 человек, в том числе звукооператор, администратор и 4 игрока - это Анастасия Ли, Анна Горбоконенко, Даша Алексенко и Никита Никитин.

Первая игра в Премьер-лиге КВН ребятам предстоит через 2,5 месяца. Но покажут эфиры Премьер-лиги только летом.

"Громокошки" - обладатели кубка мэра Липецка-2016, чемпионы региональной Университетской лиги КВН-2016, участники Первой лиги КВН-2017, обладатели кубка города Липецка-2017.