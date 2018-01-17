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Липецкие КВН-щики попали в Премьер-лигу

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#КВН #фестиваль #Сочи
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Липецкие КВН-щики попали в Премьер-лигу

Это самый большой успех липецких КВН-щиков за всю историю.

По итогам фестиваля «КиВиН-2018» в Сочи липецкая команда «Громокошки» вышла в Премьер-лигу.  Напомним, в этом году участвовать в фестивале отправились три команды из Липецка: «Сборная прошедшего времени», «Сборная комбината» и «Громокошки». Первые две команды по итогам фестиваля получили повышенный рейтинг, а «Громокошки» попали в телевизионную Премьер-лигу.

Как рассказал GOROD48 капитан команды «Громокошки» Никита Никитин, это самый большой успех липецких КВН-щиков за всю историю. В составе "Громокошек" при поддержке управления молодёжной политики Липецкой области и Городского дворца молодёжи "Октябрь" в Сочи ездили 6 человек, в том числе звукооператор, администратор и 4 игрока - это Анастасия Ли, Анна Горбоконенко, Даша Алексенко и Никита Никитин. 

Первая игра в Премьер-лиге КВН ребятам предстоит через 2,5 месяца. Но покажут эфиры Премьер-лиги только летом. 

"Громокошки" - обладатели кубка мэра Липецка-2016, чемпионы региональной Университетской лиги КВН-2016, участники Первой лиги КВН-2017, обладатели кубка города Липецка-2017.

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#КВН #фестиваль #Сочи
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Комментарии (8)

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Jon Evans

11 минут назад
Таким людям как Эксперт лишбы что написать
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Владимир

сегодня, 16:51
Кто может - тот делает, кто не может - тот критикует!
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Марина

сегодня, 16:47
Ребята молодцы!
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Да

сегодня, 16:24
С таким юмором в стиле Васи Шевякова они в Москве станут посмешищем
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АГа

сегодня, 16:22
Тупой юмор, особенно КВН с НЛМК. Лисин набрал тугодумов
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Любитель КВН

сегодня, 16:15
Ребята, вы молодцы!
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Жаль!

сегодня, 16:09
Мало липецку позора, теперь ещё этих * ! Столько денег выкинули!
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Эксперт

сегодня, 16:02
Лучше бы эти деньги на дороги потратили! Не знаешь уже смеяться на вашим кавн или плакать!
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