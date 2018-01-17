Грузовик сбил 18-летнюю девушку

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 января в Задонском районе на автодороге «Дон» 28-летняя женщина, управляя «Маздой», не справилась с управлением, и машина перевернулась. В результате с травмами она госпитализирована.

В Задонском районе на ррассе «Дон» 28-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. В результате с травмами он был доставлен в больницу.

В Ельце на улице Яна Фабрициуса 20-летний водитель «ГАЗ-37723» допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая с травмами госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 725 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, превышение скорости – 226, неиспользование ремней безопасности – 57, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 45.