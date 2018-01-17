Общество

11 минут назад

Крахмальный завод загрязнял почву

61
#экология #Росприроднадзор
Крахмальный завод загрязнял почву

Предприятие оштрафовано.

Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Липецкой области, туда поступило обращение гражданина о нарушении требований экологического законодательства со стороны АО «Чаплыгинский крахмальный завод». В ходе расследования установлено превышение концентраций загрязняющих веществ в почве земельных участков, прилегающих к полям фильтрации и пруду-накопителю предприятия.

Был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, материалы дела по подведомственности были направлены в Левобережный районный суд города Липецка  для принятия решения. 11 января суд признал АО «Чаплыгинский крахмальный завод» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.

61
#экология #Росприроднадзор

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