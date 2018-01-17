Крахмальный завод загрязнял почву

Предприятие оштрафовано.

Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Липецкой области, туда поступило обращение гражданина о нарушении требований экологического законодательства со стороны АО «Чаплыгинский крахмальный завод». В ходе расследования установлено превышение концентраций загрязняющих веществ в почве земельных участков, прилегающих к полям фильтрации и пруду-накопителю предприятия.

Был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, материалы дела по подведомственности были направлены в Левобережный районный суд города Липецка для принятия решения. 11 января суд признал АО «Чаплыгинский крахмальный завод» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.