Общество

37 минут назад

Липчане просят «расширить» маршрутку

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#транспорт #жалоба #инициатива
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Липчане просят «расширить» маршрутку

Пассажирам тесно в автобусе №300.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Анастасия Александрова вынесла на суд интернет-активистов предложение о пересмотре подвижного состава на маршруте №300. Автор считает, что пассажирам тесно в «ПАЗиках».

- Очень неудобно ездить по утрам в маршрутке №300, так как очень много народу постоянно едут: кто на работу, кто - куда, и практически до самой конечной остановки. Я бы хотела, чтобы наконец-то сделали маршрутку автобусом. Он у нас как экскурсионный - с одного конца ездит и в другой, и целый день там толпа людей, и все едут как селедки в банке, а кто-то и с маленькими детьми каждое утро толпится! Это просто ужас! Надеюсь вы примете меры и наконец-то сделаете маршрут №300 большим автобусом! - пишет Анастасия Александрова.

Предложение о «расширении» маршрутки №300 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 16 февраля. Если инициатива наберет свыше 500 голосов ( сейчас — уже 25 одобрений), то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
4 1792
#транспорт #жалоба #инициатива
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Комментарии (4)

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Липчанка

21 минуту назад
Все вышеперечисленное можно отнести и к маршруту № 343, 346, 321. Автобусы закупаются, цены на проезд увеличиваются, много разговоров об улучшении качества жизни. Чиновники, начните с улучшения комфортности проезда липчан - ваших потенциальных избирателей.
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олежек

21 минуту назад
щас зайду и одобрю! я за адекватные предложения
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ЛИПЧАНИН

28 минут назад
Помню Тиньков говорил что ПАЗики это собачьи будки и их надо ликвидировать с улиц города, и все дальше тишина.
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в тесноте хорошо карманы шипать.

29 минут назад
на такси ехайте если тесно вам
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