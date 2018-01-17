Общество
37 минут назад
Липчане просят «расширить» маршрутку
4 1792
Пассажирам тесно в автобусе №300.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Анастасия Александрова вынесла на суд интернет-активистов предложение о пересмотре подвижного состава на маршруте №300. Автор считает, что пассажирам тесно в «ПАЗиках».
- Очень неудобно ездить по утрам в маршрутке №300, так как очень много народу постоянно едут: кто на работу, кто - куда, и практически до самой конечной остановки. Я бы хотела, чтобы наконец-то сделали маршрутку автобусом. Он у нас как экскурсионный - с одного конца ездит и в другой, и целый день там толпа людей, и все едут как селедки в банке, а кто-то и с маленькими детьми каждое утро толпится! Это просто ужас! Надеюсь вы примете меры и наконец-то сделаете маршрут №300 большим автобусом! - пишет Анастасия Александрова.
Предложение о «расширении» маршрутки №300 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 16 февраля. Если инициатива наберет свыше 500 голосов ( сейчас — уже 25 одобрений), то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
- Очень неудобно ездить по утрам в маршрутке №300, так как очень много народу постоянно едут: кто на работу, кто - куда, и практически до самой конечной остановки. Я бы хотела, чтобы наконец-то сделали маршрутку автобусом. Он у нас как экскурсионный - с одного конца ездит и в другой, и целый день там толпа людей, и все едут как селедки в банке, а кто-то и с маленькими детьми каждое утро толпится! Это просто ужас! Надеюсь вы примете меры и наконец-то сделаете маршрут №300 большим автобусом! - пишет Анастасия Александрова.
Предложение о «расширении» маршрутки №300 будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 16 февраля. Если инициатива наберет свыше 500 голосов ( сейчас — уже 25 одобрений), то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
4 1792
Липчанка
олежек
ЛИПЧАНИН
в тесноте хорошо карманы шипать.