Общество

46 минут назад

Липецк отправил и принял 530 международных авиарейсов

5 608
#авиарейс #аэропорт #перевозки
Липецк отправил и принял 530 международных авиарейсов

Количество пассажиров аэропорта выросло на 15%.

2017 год стал рекордным для международного аэропорта Липецк по количеству обслуженных пассажиров, сообщает организация. Пассажиропоток аэропорта составил 64 818 человек (на регулярных рейсах было обслужено 63 516 пассажиров) и возрос по сравнению с 2016 годом на 15,2%.

В 2017 году выполнялись регулярные полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь, Анапу, Кострому. В 2017 году аэропортом было обеспечено выполнение 1585 рейсов, в том числе: регулярных – 1055 рейсов и нерегулярных на внутренних и международных воздушных линиях 530 рейсов.
5 608
#авиарейс #аэропорт #перевозки

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Совок

26 секунд назад
не рассыпишься забыл какие толчки были в совке если были вообще
ответить

Пассажир

9 минут назад
Багаж в дверях выдают. Вот это сервис
ответить

Александр

10 минут назад
Какой международный? Если нет рейса Липецк-Васюки
ответить

Ага

19 минут назад
А ещё перед аэропортом гозон за восемь лямов сделали из чернозёма и камней которые не больше ста тысяч стоят. Интересно директор куда остальное бабло дел?
ответить

123

26 минут назад
Нужно создавать условия что бы Жители Воронежа летали на международных направлениях через Липецк что бы улететь из Липецка было заметно дешевле чем с Воронежа.
ответить

Паша из романа Твою мать.

34 минуты назад
как улететь в новую зеландию из этой жопы? где купить визу и тикет
ответить

Еще в рубрике

Крахмальный завод загрязнял почву
#экология #Росприроднадзор
Крахмальный завод загрязнял почву

9 минут назад

Общество
Липчане просят «расширить» маршрутку
#транспорт #жалоба #инициатива
4
Липчане просят «расширить» маршрутку

36 минут назад

Общество
Фальсифицированный липецкий творог нашли на Белгородчине
10
Фальсифицированный липецкий творог нашли на Белгородчине

вчера, 21:45

Общество
Цены в магазинах Липецкой области можно будет отследить на специальной интерактивной карте
#Права потребителей #цены
8
Цены в магазинах Липецкой области можно будет отследить на специальной интерактивной карте

вчера, 19:33

Общество
В липецких киосках все чаще можно купить спиртное
#Алкоголь #запрет
17
В липецких киосках все чаще можно купить спиртное

вчера, 19:22

Общество
Липчане предпочитают называть детей Артемами и Аннами
#демография
21
Липчане предпочитают называть детей Артемами и Аннами

вчера, 18:01

Общество