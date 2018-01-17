Липецк отправил и принял 530 международных авиарейсов

Количество пассажиров аэропорта выросло на 15%.

2017 год стал рекордным для международного аэропорта Липецк по количеству обслуженных пассажиров, сообщает организация. Пассажиропоток аэропорта составил 64 818 человек (на регулярных рейсах было обслужено 63 516 пассажиров) и возрос по сравнению с 2016 годом на 15,2%.



В 2017 году выполнялись регулярные полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь, Анапу, Кострому. В 2017 году аэропортом было обеспечено выполнение 1585 рейсов, в том числе: регулярных – 1055 рейсов и нерегулярных на внутренних и международных воздушных линиях 530 рейсов.