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Фоторепортаж с первых тренировок ФК «Металлург» (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург" #фоторепортаж
Фоторепортаж с первых тренировок ФК «Металлург» (ФОТО)

На базе в "Парусе" уже вовсю кипят футбольные будни.

Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» на этой неделе вышел из отпуска и приступил к тренировкам на своей загородной базе в «Парусе».

Парни посещают тренажерный зал и работают на искусственном поле. Первая задача, которая стоит перед подопечными Сергея Машнина в 2018 году – подготовиться к контрольной игре в субботу 20 декабря в крытом манеже Тамбова против клуба ФНЛ, чтобы не ударить в грязь лицом.

Предлагаем вашему вниманию снимки с первых тренировок.

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Капитан команды Евгений Фролов нагрузок не боится.

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Защитник Константин Титов.

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Защитник Глеб Подковыров (на тренажере).

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Тренер Сергей Машнин на тренажерах работает наравне с подопечными.

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Редкая минута отдыха. защитник Александр Викторов (слева), полузащитник Андрей Овчинников (справа). На дальнем плане опорный хавбек Вениамин Баязов.

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Растяжка футболисту никогда не повредит. Молодые Андрей Мохов ("Металлург-М") и Богдан Боков (капитан дубля).

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Первый выход на поле в 2018 году.

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Фролов всегда впереди.

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(Слева направо) Александр Викторов, Андрей Гамеев, Семен Лобызов.

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"Каратист" Сергей Белоусов.

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Вениамин Баязов.

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Вратарь Михаил Алфимов.

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Игра в ручной мяч. Викторов пытается добросить.

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Андрей Овчинников.

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#Футбол #"Металлург" #фоторепортаж

Комментарии (4)

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физрук

19 минут назад
Чуваки в носочках с весами работают, ножки качают. Детским весом. Это из какого класса?
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Руслан

54 минуты назад
Дормоеды!!!
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спонсор

59 минут назад
футболисты)))))))))))))))))))))
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Земляк

сегодня, 21:11
Овчина! Лучший!!!
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