Фоторепортаж с первых тренировок ФК «Металлург» (ФОТО)

На базе в "Парусе" уже вовсю кипят футбольные будни.

Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» на этой неделе вышел из отпуска и приступил к тренировкам на своей загородной базе в «Парусе».

Парни посещают тренажерный зал и работают на искусственном поле. Первая задача, которая стоит перед подопечными Сергея Машнина в 2018 году – подготовиться к контрольной игре в субботу 20 декабря в крытом манеже Тамбова против клуба ФНЛ, чтобы не ударить в грязь лицом.

Предлагаем вашему вниманию снимки с первых тренировок.



Капитан команды Евгений Фролов нагрузок не боится.

Защитник Константин Титов.





Защитник Глеб Подковыров (на тренажере).





Тренер Сергей Машнин на тренажерах работает наравне с подопечными.





Редкая минута отдыха. защитник Александр Викторов (слева), полузащитник Андрей Овчинников (справа). На дальнем плане опорный хавбек Вениамин Баязов.









Растяжка футболисту никогда не повредит. Молодые Андрей Мохов ("Металлург-М") и Богдан Боков (капитан дубля).





Первый выход на поле в 2018 году.





Фролов всегда впереди.





(Слева направо) Александр Викторов, Андрей Гамеев, Семен Лобызов.





"Каратист" Сергей Белоусов.





Вениамин Баязов.





Вратарь Михаил Алфимов.





Игра в ручной мяч. Викторов пытается добросить.











Андрей Овчинников.



















