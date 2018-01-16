сегодня, 20:55
Фоторепортаж с первых тренировок ФК «Металлург» (ФОТО)
На базе в "Парусе" уже вовсю кипят футбольные будни.
Как мы уже сообщали, липецкий «Металлург» на этой неделе вышел из отпуска и приступил к тренировкам на своей загородной базе в «Парусе».
Парни посещают тренажерный зал и работают на искусственном поле. Первая задача, которая стоит перед подопечными Сергея Машнина в 2018 году – подготовиться к контрольной игре в субботу 20 декабря в крытом манеже Тамбова против клуба ФНЛ, чтобы не ударить в грязь лицом.
Предлагаем вашему вниманию снимки с первых тренировок.
Капитан команды Евгений Фролов нагрузок не боится.
Защитник Константин Титов.
Защитник Глеб Подковыров (на тренажере).
Тренер Сергей Машнин на тренажерах работает наравне с подопечными.
Редкая минута отдыха. защитник Александр Викторов (слева), полузащитник Андрей Овчинников (справа). На дальнем плане опорный хавбек Вениамин Баязов.
Растяжка футболисту никогда не повредит. Молодые Андрей Мохов ("Металлург-М") и Богдан Боков (капитан дубля).
Первый выход на поле в 2018 году.
Фролов всегда впереди.
(Слева направо) Александр Викторов, Андрей Гамеев, Семен Лобызов.
"Каратист" Сергей Белоусов.
Вениамин Баязов.
Вратарь Михаил Алфимов.
Игра в ручной мяч. Викторов пытается добросить.
Андрей Овчинников.
физрук
Руслан
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