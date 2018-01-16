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Липецкая вечЁрка: условный срок за смерть, стилисты-рецидивисты и ущербная супер-школа
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 16 января.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено приговору, который вынесли виновнику смертельной аварии на пешеходном переходе у железнодорожного вокзала. 28-летний обладатель двух высших образований, передовик производства, член партии «Единая Россия» и отец двух детей отделался условным сроком.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про другое ДТП. «Нарушив сразу семь пунктов правил дорожного движения, при прохождении поворота пьяный водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и обочину, после чего машина опрокинулась. Мать и ребенок скончались на месте. Виновник аварии стал инвалидом I группы, лишившись возможности самостоятельно передвигаться".
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме тяги к красоте. Криминальной тяги. На улице Гагарина, 33 ограбили косметический магазин «Магнит». Преступники вынесли товар приблизительно на семь тысяч рублей. С украденным они сели в иномарку и скрылись с места происшествия. Вот такие стилисты-рецидивисты.
Горячо в комментариях к новости про безопасность в школах Липецка. «Нормально обстоят дела. Сегодня меня охранники не пустили в пять школ. В учебные заведения я смог зайти только в сопровождении директоров, - ответил на этот вопрос вице-мэр Липецка Евгений Павлов, ранее работавший председателем департамента образования мэрии».
Между тем, особо импонирует читателям сообщение про самую навороченную и распиаренную школу Липецка. СОШ с номером 30 минимум трижды мелькало в новостях по самым позитивным поводам. Но теперь в бочке меда образовалась ложка дегтя: проверка выявила массу нарушений и сомнительные траты.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено приговору, который вынесли виновнику смертельной аварии на пешеходном переходе у железнодорожного вокзала. 28-летний обладатель двух высших образований, передовик производства, член партии «Единая Россия» и отец двух детей отделался условным сроком.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про другое ДТП. «Нарушив сразу семь пунктов правил дорожного движения, при прохождении поворота пьяный водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и обочину, после чего машина опрокинулась. Мать и ребенок скончались на месте. Виновник аварии стал инвалидом I группы, лишившись возможности самостоятельно передвигаться".
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме тяги к красоте. Криминальной тяги. На улице Гагарина, 33 ограбили косметический магазин «Магнит». Преступники вынесли товар приблизительно на семь тысяч рублей. С украденным они сели в иномарку и скрылись с места происшествия. Вот такие стилисты-рецидивисты.
Горячо в комментариях к новости про безопасность в школах Липецка. «Нормально обстоят дела. Сегодня меня охранники не пустили в пять школ. В учебные заведения я смог зайти только в сопровождении директоров, - ответил на этот вопрос вице-мэр Липецка Евгений Павлов, ранее работавший председателем департамента образования мэрии».
Между тем, особо импонирует читателям сообщение про самую навороченную и распиаренную школу Липецка. СОШ с номером 30 минимум трижды мелькало в новостях по самым позитивным поводам. Но теперь в бочке меда образовалась ложка дегтя: проверка выявила массу нарушений и сомнительные траты.