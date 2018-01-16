Новости в instagram

сегодня, 19:44

Липецкая вечЁрка: условный срок за смерть, стилисты-рецидивисты и ущербная супер-школа

1366
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: условный срок за смерть, стилисты-рецидивисты и ущербная супер-школа
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 16 января.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено приговору, который вынесли виновнику смертельной аварии на пешеходном переходе у железнодорожного вокзала. 28-летний обладатель двух высших образований, передовик производства, член партии «Единая Россия» и отец двух детей отделался условным сроком.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про другое ДТП. «Нарушив сразу семь пунктов правил дорожного движения, при прохождении поворота пьяный водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и обочину, после чего машина опрокинулась. Мать и ребенок скончались на месте. Виновник аварии стал инвалидом I группы, лишившись возможности самостоятельно передвигаться".

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме тяги к красоте. Криминальной тяги. На улице Гагарина, 33 ограбили косметический магазин «Магнит». Преступники вынесли товар приблизительно на семь тысяч рублей. С украденным они сели в иномарку и скрылись с места происшествия. Вот такие стилисты-рецидивисты.

Горячо в комментариях к новости про безопасность в школах Липецка. «Нормально обстоят дела. Сегодня меня охранники не пустили в пять школ. В учебные заведения я смог зайти только в сопровождении директоров, - ответил на этот вопрос вице-мэр Липецка Евгений Павлов, ранее работавший председателем департамента образования мэрии».

Между тем, особо импонирует читателям сообщение про самую навороченную и распиаренную школу Липецка. СОШ с номером 30 минимум трижды мелькало в новостях по самым позитивным поводам. Но теперь в бочке меда образовалась ложка дегтя: проверка выявила массу нарушений и сомнительные траты.

1366
#обзор #события #вечЁрка
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

18 марта выберут и объекты для благоустройства
#выборы #благоустройство
22
18 марта выберут и объекты для благоустройства

сегодня, 14:31

Общество
В Липецке из-за порыва трубопровода затопило несколько домов
#коммунальная авария
23
В Липецке из-за порыва трубопровода затопило несколько домов

сегодня, 12:47

Происшествия
Воду из мест крещенских купаний исследуют на безопасность
#Крещение #купель
24
Воду из мест крещенских купаний исследуют на безопасность

сегодня, 09:54

Здоровье
Липецкая вечЁрка: смерть на остановке, роды на пожаре и банкротство крупного строителя
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: смерть на остановке, роды на пожаре и банкротство крупного строителя

вчера, 19:21

Новости в instagram
В Липецке пройдут 5 крупных фестивалей
#фестиваль #туризм
5
В Липецке пройдут 5 крупных фестивалей

вчера, 13:55

Культура
Солнечная Армения всего в двух часах пути от пасмурного Черноземья
#путешествие #путевые заметки #авиакомпания Армения
Солнечная Армения всего в двух часах пути от пасмурного Черноземья

вчера, 11:17

Общество