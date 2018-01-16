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Цены в магазинах Липецкой области можно будет отследить на специальной интерактивной карте

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#Права потребителей #цены
Цены в магазинах Липецкой области можно будет отследить на специальной интерактивной карте

А еще в регионе возродят отделы по защите прав потребителей.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области прошло совещание с участием заместителей глав районных администраций. На нем прозвучало несколько важных предложений. Например, о возрождении отделов по защите прав потребителей в каждом районе.

Как сообщили в ведомстве, постоянный отбор проб в магазинах региона, тесное взаимодействие с Роспотребнадзором и Россельхознадзором – дают свои результаты, но этого недостаточно. Поэтому в управлении потребительского рынка с 2018 года создана специальная группа, которая усилит контроль за качеством продукции. Основной упор в работе - консультирование и досудебное решение вопросов потребителей.

Ещё одним новшеством станет автоматизированный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Вся информация о ценах в торговых предприятиях будет стекаться в администрацию района, где составят интерактивную карту, с помощью можно будет отследить, в каких населенных пунктах цены завышены. В открытом доступе каждый житель области сможет посмотреть цены в любом магазине региона.

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#Права потребителей #цены

Комментарии (1)

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Липчанин

36 минут назад
Они наконец то освоили Едадил))))
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