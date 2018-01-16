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сегодня, 17:58

Атлантический циклон принесет в Липецкую область потепление и сильный ветер

1794
#мороз
3
Атлантический циклон принесет в Липецкую область потепление и сильный ветер

17 и 18 января к Липецкой области приблизится атлантический циклон - при интенсивном падении атмосферного давления юго-восточный ветер усилится до 17 м/с, местами пройдет небольшой снег. 

19 января с выходом циклона ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица. Температура повысится. Среднесуточные температуры воздуха в эти дни составят 6-9 градусов мороза, что на 1-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, днем от -5 до -10. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от -6 до -8. 

Самым теплым 17 января в Липецке был в 1918 году: +3, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1927 году — 34 градусов мороза. 

1794
#мороз
3

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