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Адвокат Серебренникова признал обналичивание 133 млн руб
Он заявил, что деньги потратили на дело, а не украли
Адвокат режиссёра Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева обналичила 133 млн рублей на проект «Платформа», однако подчеркнул, что деньги были потрачены на дело, а не украдены, - передает RT.
"Масляева обналичила 133 миллиона рублей, но возвращала их в кассу студии. Деньги были потрачены на проект "Платформа", — сказал Харитонов на заседании суда, который решает вопрос о продлении ареста режиссера.
Ранее стало известно, что сумма ущерба по делу «Седьмой студии», обвиняемым по которому проходит режиссёр, увеличилась с 68 млн до 133 млн рублей. Следствие обвиняет Серебренникова в организации хищения этих денег. Сам режиссер все обвинения отвергает.
"Масляева обналичила 133 миллиона рублей, но возвращала их в кассу студии. Деньги были потрачены на проект "Платформа", — сказал Харитонов на заседании суда, который решает вопрос о продлении ареста режиссера.
Ранее стало известно, что сумма ущерба по делу «Седьмой студии», обвиняемым по которому проходит режиссёр, увеличилась с 68 млн до 133 млн рублей. Следствие обвиняет Серебренникова в организации хищения этих денег. Сам режиссер все обвинения отвергает.