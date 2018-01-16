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В Саудовской Аравии впервые за 35 лет публично показали кино
Культурный прорыв на днях произошел в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия отпраздновала снятие 35-летнего запрета на кинотеатры анимационным «Эмоджи фильмом», - передают "Известия".
Кинофестиваль для всей семьи проходит в Центре культур и искусств города Джидда, на побережье Красного моря. В течение недели посетители смогут посмотреть американские мультфильмы «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм» и «Эмоджи фильм».
Кинотеатры в Саудовской Аравии запретили в начале 1980-х годов. Граждане этой страны в основном ездили смотреть кино в соседний Бахрейн. Однако недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа начала выдавать лицензии кинотеатрам, первые из них откроются в марте 2018 года.
Кинофестиваль для всей семьи проходит в Центре культур и искусств города Джидда, на побережье Красного моря. В течение недели посетители смогут посмотреть американские мультфильмы «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм» и «Эмоджи фильм».
Кинотеатры в Саудовской Аравии запретили в начале 1980-х годов. Граждане этой страны в основном ездили смотреть кино в соседний Бахрейн. Однако недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа начала выдавать лицензии кинотеатрам, первые из них откроются в марте 2018 года.
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14.01.2018 12:34В мире