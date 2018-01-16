В мире
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В Калифорнии семья живодёров держала 13 своих детей на цепи
Некоторые из них были прикованы цепью к кровати
Полиция округа Риверсайд в Калифорнии арестовала семейную пару, которая удерживала 13 своих детей возрастом от двух до 29 лет в заточении. Некоторые из них были закованы в цепи, сообщается в заявлении офиса шерифа округа Риверсайд.
Как следует из документа, в воскресенье в участок позвонила 17-летняя девушка, сообщившая, что родители насильно держат в своем доме ее, а также еще 12 ее братьев и сестер. Самой ей удалось выбраться из заточения, - передает ТАСС.
Стражи порядка, прибывшие на место, убедились, что слова девушки соответствовали действительности. Они нашли 12 ее сестер и братьев, которых содержали в темноте и в антисанитарных условиях. Их родители - 57-летний Дэвид Аллен Терпин и 49-летняя Луиз Анна Терпин в беседе с полицией "не смогли логически объяснить", почему ограничили свободу детей.
В заявлении добавляется, что всех пострадавших доставили в полицейский участок для допроса и затем в больницы для осмотра, родителей задержали. Им предъявлены обвинения в пытках и в угрозе жизни детей.
Как следует из документа, в воскресенье в участок позвонила 17-летняя девушка, сообщившая, что родители насильно держат в своем доме ее, а также еще 12 ее братьев и сестер. Самой ей удалось выбраться из заточения, - передает ТАСС.
Стражи порядка, прибывшие на место, убедились, что слова девушки соответствовали действительности. Они нашли 12 ее сестер и братьев, которых содержали в темноте и в антисанитарных условиях. Их родители - 57-летний Дэвид Аллен Терпин и 49-летняя Луиз Анна Терпин в беседе с полицией "не смогли логически объяснить", почему ограничили свободу детей.
В заявлении добавляется, что всех пострадавших доставили в полицейский участок для допроса и затем в больницы для осмотра, родителей задержали. Им предъявлены обвинения в пытках и в угрозе жизни детей.
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14.01.2018 12:34В мире