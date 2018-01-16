Экономика

сегодня, 17:03

В декабре открылись 25 новых точек общепита

16 1107
#торговля #общепит
2
В декабре открылись 25 новых точек общепита

Активнее в Липецкой области развивается только розничная торговля.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в декабре прошлого года было зарегистрировано 61 уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 5 из них было передано через МФЦ.

В декабре были открыты 26 предприятий в сфере розничной торговли (за исключением розничной торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами), 25 — по предоставлению услуг общественного питания организациями общественного питания, 3 предприятия по предоставлению бытовых услуг, по 2 турагентства и предприятия по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, по одному предприятию по предоставлению гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания, в сфере оптовой торговли (за исключением оптовой торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами), а также одно производство минеральных вод и других безалкогольных напитков.  

16 1107
#торговля #общепит
2

Комментарии (16)

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неТо

сегодня, 20:21
Это, работать на обеспечение роскошной жизни олигарха никогда не будет "модно". Экспроприации будут!
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Рикитави

сегодня, 20:19
А сколько производств открылось и закрылось. Статистика где?
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мистер

сегодня, 20:05
Хитрая статистика ..желательно уточнить--сколько из них-филиалы существующих...
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Дуня с трудоднями

сегодня, 20:01
Колян, прав на все 100%
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Это

сегодня, 19:42
всё сериал "Кухня" виноват. Ресторан это модно. Покажите сериал про трудовую жизнь на комбинате, может работать тоже станет модно.
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skrip

сегодня, 19:39
Какой дурак будет организовывать серьезное предприятие.Денег надо вложить,соц иалку людям надо обеспечить ,соблюдение нормативных актов.Угол открыл продавца за 7 косарей посадил И НА ЭТОМ ВСЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.
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Света

сегодня, 19:38
Ужас, эээ, так не здесь надо писать!!!
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Да..

сегодня, 19:33
А напишите, сколько их в том же декабре закрылось. И может новость глянется совсем с другой стороны.
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Колян

сегодня, 19:31
Сейчас это очень модно у богатых малолеток - открыть за деньги родителей какую-нибудь модную забегаловку. Сделать там этакий клуб по интересам, так сказать. Но в абсолютном большинстве случаев через какое-то время такое заведение превращается в рыгаловку и приносят одни проблемы и убытки. Родители устают платить и постоянно разруливать какие-то проблемы и в конечном результате "бизнес" ликвидируется, а отпрыск отправляется гонять на дорогой иномарке "под пивом" или того хуже, "под косячком" по ночным улицам, среди таких же богатых оболдуев. Но при этом, он (или она) ещё долгое время загибает пальцы веером и говорит всем: "А я, ёптыть, бывший ресторатор с большим опытом!!!". Собственно в этом и заложен с самого начала весь смысл. Так то. Потому что ресторанный бизнес - очень тяжёлый и рисковый труд. И новость о том, что только за декабрь в нашем мега-сити Липецке открылось 26 ресторанов вызывает только смех.
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какафе

сегодня, 18:57
да, и тараканы у нас натуральные, экологически чистые! БЕЗ ГМО!
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