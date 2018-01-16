В декабре открылись 25 новых точек общепита

Активнее в Липецкой области развивается только розничная торговля.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в декабре прошлого года было зарегистрировано 61 уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 5 из них было передано через МФЦ.

В декабре были открыты 26 предприятий в сфере розничной торговли (за исключением розничной торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами), 25 — по предоставлению услуг общественного питания организациями общественного питания, 3 предприятия по предоставлению бытовых услуг, по 2 турагентства и предприятия по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, по одному предприятию по предоставлению гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания, в сфере оптовой торговли (за исключением оптовой торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами), а также одно производство минеральных вод и других безалкогольных напитков.