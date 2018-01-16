сегодня, 16:28
В Липецкой области более 400 человек признаны банкротами
В среднем по России на 100 тысяч граждан приходится 29 банкротов
В России на 100 тысяч жителей приходится 29 банкротов. В Москве этот показатель составляет 22 банкрота. В Санкт-Петербурге на 100 тысяч человек приходится 29 банкротов. В Новосибирской области показатель составляет 44 банкрота, сообщает ресурс «Стопдолг».
В Липецкой области на сто тысяч населения приходится 37 банкротов. Всего в регионе зарегистрировано 433 граждан признанных банкротами.
Фото: campaigner22.rssing.com
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