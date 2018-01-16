Общество

сегодня, 16:28

В Липецкой области более 400 человек признаны банкротами

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#банкроты
В Липецкой области более 400 человек признаны банкротами

В среднем по России на 100 тысяч граждан приходится 29 банкротов

В России на 100 тысяч жителей приходится 29 банкротов. В Москве этот показатель составляет 22 банкрота. В Санкт-Петербурге на 100 тысяч человек приходится 29 банкротов. В Новосибирской области показатель составляет 44 банкрота, сообщает ресурс «Стопдолг».

В Липецкой области на сто тысяч населения приходится 37 банкротов. Всего в регионе зарегистрировано 433 граждан признанных банкротами. 

Фото: campaigner22.rssing.com

13 1322
#банкроты

Комментарии (13)

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Навальный 20!8

сегодня, 20:24
У нас по стране таких 20000000 человек
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Вперёд

сегодня, 19:27
"Запрещенный к показу в России и в Крыму фильм про Путина" Ссылка https://youtu.be/HJOBq2fFrXg
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Я

сегодня, 19:15
и в числе банкротов сынуся Стурова Леонида Ивановича, общеизвестного правозащитника
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Дед

сегодня, 18:54
"Украл, выпил...в банкроты"
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*

сегодня, 18:49
Это Липовой об. ---- самые незащищенные слой жителей " сироты " ,. надо устроить пикет в защиту их .
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Вперёд

сегодня, 18:24
ВВП России — в 8,2 раз меньше ВВП Китая, а китайская экономика растёт в 7 раз быстрее российской. Зачем Китаю Россия? Поделитесь этим роликом, чтобы рассказать россиянам о том, что такое «стратегическое партнёрство».Ссылка поделись роликом https://youtu.be/tswJrRuVa2M
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Вперёд

сегодня, 18:11
В России каждый день исчезает по 1,5 завода.Всего же в обрабатывающей промышленности России с 2005 по 2015 год стало меньше на 5,7 тыс. крупных и средних заводов. Задумайтесь только, что каждый год при Путине исчезало по 570 заводов или по полтора завода в день! Даже Гитлеру не удавалось разбомбить столько заводов во время Великой Отечественной войны.Не ошибитесь с быбором 18 марта.
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Пенсионер

сегодня, 18:02
Липецкая область опять в лидерах, судя по данным прессы банкроты не простые люди. Да......простым людям миллионные кредиты не дают.
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Вперёд

сегодня, 17:59
Люди всё больше проявляют недовольство действующей властью, теми порядками, которые она насаждает, и той политикой, которую она проводит. Так можно охарактеризовать события, происходящие по всему миру.Это относится и к нам так как ситуацию может переломить только правильный выбор на предстоящих выборах, за Грудинина.
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Вперёд

сегодня, 17:53
Путин полностью устраивает Запад и финансово-экономическую элиту Эрэфии, следовательно и далее будет продолжаться мочение малого и среднего бизнеса, банкротства.Настала пора сделать правильный выбор 18 марта за Грудинина и положить конец олигархии.
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