Происшествия

сегодня, 16:21

На трассе Хлевное-Липецк сгорел «КамАЗ»

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#пожар
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На трассе Хлевное-Липецк сгорел «КамАЗ»

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 14:14 на втором километре трассы Хлевное-Липецк загорелся автомобиль "КамАЗ".

По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области,  пламя тушили два отделения пожарных.Огнем повреждены кабина и моторный отсек грузовика. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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#пожар
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