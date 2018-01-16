На трассе Хлевное-Липецк сгорел «КамАЗ»

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 14:14 на втором километре трассы Хлевное-Липецк загорелся автомобиль "КамАЗ".



По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили два отделения пожарных.Огнем повреждены кабина и моторный отсек грузовика. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.