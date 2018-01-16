Происшествия
сегодня, 16:21
На трассе Хлевное-Липецк сгорел «КамАЗ»
1015
Причина пожара устанавливается.
Сегодня в 14:14 на втором километре трассы Хлевное-Липецк загорелся автомобиль "КамАЗ".
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили два отделения пожарных.Огнем повреждены кабина и моторный отсек грузовика. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили два отделения пожарных.Огнем повреждены кабина и моторный отсек грузовика. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
1015