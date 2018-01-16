В центре Липецка ограбили «Магнит»

Преступники похитили косметики на семь тысяч рублей и скрылись на автомобиле

Сегодня в Липецке на улице Гагарина, 33 ограбили косметический магазин «Магнит». Преступники вынесли товар приблизительно на семь тысяч рублей. С украденным они сели в иномарку и скрылись с места происшествия.

В городе вводился план «Перехват». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, розыск подозреваемых в ограблении продолжается.