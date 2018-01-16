Происшествия

сегодня, 16:14

В центре Липецка ограбили «Магнит»

43 8760
#ограбление
2
В центре Липецка ограбили «Магнит»

Преступники похитили косметики на семь тысяч рублей и скрылись на автомобиле

Сегодня в Липецке на улице Гагарина, 33 ограбили косметический магазин «Магнит». Преступники вынесли товар приблизительно на семь тысяч рублей. С украденным они сели в иномарку и скрылись с места происшествия.

В городе вводился план «Перехват». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, розыск подозреваемых в ограблении продолжается.

43 8760
#ограбление
2

Комментарии (43)

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20!8

25 минут назад
главные грабители - это фашистская банда жуликов и воров, которые уже более 16 лет осуществляют геноцид людей в этой стране
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ена

46 минут назад
умора,начали харчи тырить и туалетную бумагу,бабкам на рынке пора выдать погазовому баллону черёмуха,чтоб картоху не отжали.
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Люда

50 минут назад
ха-ха-ха, Мне затраханной ШЛЮХЕ ИЗ Е…ОЙ РОССИИ на днях врачи диагноз поставили «Каклосвиноз» («хохлосвиноз») головного мозга. Остатки моих мозгов считают, что в рашке везде хохлы и навальнята, и они пытаются помешать моему ботоксному фюреру спокойно дожить по своей смерти и наворовать как можно больше денег, нихера ничего не делая полезного для страны. Если еще немного прикинуть, то следуя моей логике по комментариям и влиянию санкций, в России, таких «хохлов» и «навальнят» подавляющие большинство. По той простой причине, что в этой стране моим паханом могут быть довольны только три категории населения: те, кто у кормушки (олигархи, бородатые зверьки, закадырки, чиновники и тд) и те лижут сраку (Киселев, Соловьев); те, кому достаются крошки от барского стола (сами кремлеботы и прочие путлерюгенды) и участвуют в проплаченных гей-парадах за 500 рублей и МЫ - всякие умственно отсталые ДЕБИЛЫ и наркоманы, которых в свое время алкаши понастругали спьяну.
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Сами промолчали

52 минуты назад
В 2018 пойду на перевыборы плешивого, он для нас волосатых черножопых зверьков обещал легализовать браки с ишачками и овцами, тогда в этой стране будет полный ЗООПАРК.
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Сами промолчали

сегодня, 20:28
Рикитави, с у к а ты недоразвитый... РОССИЯ с большой буквы!
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ха-ха-ха

сегодня, 20:28
Люда, а работать ботом, как ты? говорят, вы офис недавно сменили на более просторный, переехали с савушкина?
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Сами промолчали

сегодня, 20:25
До хохоликов банеровских такого небыло. Даже кавказ скромнее.
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Люда

сегодня, 20:22
Рикитави, я написала * бандеровский
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Люда

сегодня, 20:21
Рикитави, во всех комментах засветился.Россия не нравится?Отправляйся на Украину ,что тут ты делаешь?Учиться надо и работать,тогда и магазины грабить не будешь. * бандеровский
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Рикитави

сегодня, 20:14
Вот и дожили грабят , расплачиваются за проезд мандаринами. Единая россия что дальше.( Россия читать с маленькой буквы)
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