сегодня, 16:14
В центре Липецка ограбили «Магнит»
Преступники похитили косметики на семь тысяч рублей и скрылись на автомобиле
Сегодня в Липецке на улице Гагарина, 33 ограбили косметический магазин «Магнит». Преступники вынесли товар приблизительно на семь тысяч рублей. С украденным они сели в иномарку и скрылись с места происшествия.
В городе вводился план «Перехват». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, розыск подозреваемых в ограблении продолжается.
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