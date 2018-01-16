Происшествия

сегодня, 16:01

Мастера по установке натяжных потолков оштрафуют за утечку газа

4 1963
#утечка газа
1
Мастера по установке натяжных потолков оштрафуют за утечку газа

И отсутствие огнетушителя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сотрудником федерального государственного пожарного надзора будет составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в отношении мастера по установке натяжных потолков, который сегодня днем допустил утечку газа в жилом доме. Ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Напомним, что сегодня жильцы дома №3 по улице Петра Смородина пожаловались на сильный запах газа. Прибывшие к дому сотрудники газовой службы установили, что произошла утечка пропана из 27-литрового баллона от тепловой пушки, с помощью которой в одной из квартир монтировались натяжные потолки. Как заверили специалисты, концентрации газа было достаточно, чтобы вызвать обрушение стен при воспламенении смеси. 
4 1963
#утечка газа
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ксения

27 минут назад
Когда штраф будет 300.000 р.,я думаю такой халатности не будет.А так 3 т.р.смешно..а сколько людей могло пострадать
ответить

перец в цыпке

сегодня, 17:44
сука, чуть дом не взорвал
ответить

100500

сегодня, 16:25
Сами жильцы тоже должны думать кого зовут для ремонта, а не искать "по-дешевле"!!!!!!!!!!
ответить

Чудо-мастеру

сегодня, 16:24
Из-за таких рукожопых и случаются несчастья. Должно быть серьезное наказание за подобное, а не до 3000 штраф.
ответить

Еще в рубрике

На трассе Хлевное-Липецк сгорел «КамАЗ»
#пожар
На трассе Хлевное-Липецк сгорел «КамАЗ»

сегодня, 16:21

Происшествия
В центре Липецка ограбили «Магнит»
#ограбление
43
В центре Липецка ограбили «Магнит»

сегодня, 16:14

Происшествия
Установка натяжных потолков переполошила целый дом
#газ
11
Установка натяжных потолков переполошила целый дом

сегодня, 13:57

Происшествия
Вор воспользовался неосмотрительностью продавщицы магазина
#кража
1
Вор воспользовался неосмотрительностью продавщицы магазина

сегодня, 13:22

Происшествия
В Липецке из-за порыва трубопровода затопило несколько домов
#коммунальная авария
23
В Липецке из-за порыва трубопровода затопило несколько домов

сегодня, 12:47

Происшествия
В Грязях во время пожара пострадал пожилой мужчина
#пожар
В Грязях во время пожара пострадал пожилой мужчина

сегодня, 11:49

Происшествия