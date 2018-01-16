Мастера по установке натяжных потолков оштрафуют за утечку газа

И отсутствие огнетушителя.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сотрудником федерального государственного пожарного надзора будет составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в отношении мастера по установке натяжных потолков, который сегодня днем допустил утечку газа в жилом доме . Ему грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Напомним, что сегодня жильцы дома №3 по улице Петра Смородина пожаловались на сильный запах газа. Прибывшие к дому сотрудники газовой службы установили, что произошла утечка пропана из 27-литрового баллона от тепловой пушки, с помощью которой в одной из квартир монтировались натяжные потолки. Как заверили специалисты, концентрации газа было достаточно, чтобы вызвать обрушение стен при воспламенении смеси.