Автовор обокрал машину 27-летней липчанки

Преступник задержан.

28 декабря 2017 года из автомобиля «Ауди А-3» 27-летней женщину украли сумку с кошельком и банковскими картами.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченным уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления. Им оказался неработающий 33-летний гражданин. Установлено, что ранее мужчина был судим за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 6 УМВД России по г. Липецку.