Происшествия

сегодня, 08:35

Автовор обокрал машину 27-летней липчанки

4 695
#кража
Автовор обокрал машину 27-летней липчанки

Преступник задержан.

28 декабря 2017 года из автомобиля «Ауди А-3» 27-летней женщину украли сумку с кошельком и банковскими картами.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченным уголовного розыска установлен предполагаемый участник преступления. Им оказался неработающий 33-летний гражданин. Установлено, что ранее мужчина был судим за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 6 УМВД России по г. Липецку.

4 695
#кража

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Роза Петровна Шикельгрубер

16 минут назад
уё...ная практика считать по доходам а не по расходам. не по фраеру масть количество повозок и их состав намекают что тут Дубай
ответить

в 27 лет заработала на Ауди?

38 минут назад
ничего, еще заработает. Не у станка стоит, явно. И не в медицине, или педагогике работает. Не пропадет.
ответить

Валера

50 минут назад
"27-летней женщину украли сумку" отправьте своих журналистов в школу учиться,постоянно в статьях ошибки...
ответить

лирик

58 минут назад
Если он жулик порядочный - должен на ней жениться!
ответить

Еще в рубрике

47-летний водитель пострадал в столкновении «ВАЗ-2107» и «Лады-Приора»
#авария #ДТП
3
47-летний водитель пострадал в столкновении «ВАЗ-2107» и «Лады-Приора»

сегодня, 08:27

Происшествия
Цех завода охватило пламя
#Пожар
2
Цех завода охватило пламя

вчера, 20:04

Происшествия
Пожар в липецкой многоэтажке унёс жизни ребёнка и женщины
#Пожар
35
Пожар в липецкой многоэтажке унёс жизни ребёнка и женщины

вчера, 18:05

Происшествия
Мелкое ДТП создало километровый хвост
#Авария #ДТП #пробка
32
Мелкое ДТП создало километровый хвост

вчера, 17:12

Происшествия
Пьяная гостья караоке бросилась на полицейского
#караоке #насилие #суд
25
Пьяная гостья караоке бросилась на полицейского

вчера, 15:30

Происшествия
В ночном пожаре сгорели мать и 5-летняя дочка
#пожар
10
В ночном пожаре сгорели мать и 5-летняя дочка

вчера, 14:09

Происшествия