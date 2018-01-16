сегодня, 08:27
47-летний водитель пострадал в столкновении «ВАЗ-2107» и «Лады-Приора»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.
В Липецке на улице Зегеля 35-летний водитель «Тойоты» столкнулся с «Рено» под управлением 33-летнего мужчины. В результате 41-летняя пассажирка второй иномарки с травмой госпитализирована.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 908 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, превышение скорости – 460, неиспользование ремней безопасности – 54, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 30.
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