47-летний водитель пострадал в столкновении «ВАЗ-2107» и «Лады-Приора»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 января в Липецке на автодороге «Обход ЛТЗ» 47-летний водитель «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой-Приорой» под управлением 33-летнего мужчины. В результате водитель «семерки» получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецке на улице Зегеля 35-летний водитель «Тойоты» столкнулся с «Рено» под управлением 33-летнего мужчины. В результате 41-летняя пассажирка второй иномарки с травмой госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 908 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, превышение скорости – 460, неиспользование ремней безопасности – 54, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 30.