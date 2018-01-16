Спорт

вчера, 21:47

Жить по средствам: «Металлург» постарается сам заработать себе на сбор в Турции (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург" #сбор
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Жить по средствам: «Металлург» постарается сам заработать себе на сбор в Турции (ФОТО)

Сегодня наша команда вышла из отпуска.

Сегодня футболисты липецкого «Металлурга» вышли из отпуска и приступили к тренировкам на своей загородной базе в «Парусе».

За работу!

В занятии, которое началось в тренажерном зале, а продолжилось на искусственном поле, принимали участие 19 футболистов, включая двух игроков дублирующего состава Андрея Мохова и Давида Галстяна. Новичков среди них не было.

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По разным причинам отсутствовали Сергей Чернышов, Николай Иванников и Владислав Мызгин, которые присоединятся к команде на днях. Не было также Евгения Костина и лучшего бомбардира команды Руслана Ахвледиани, причем причиной их отсутствия стали травмы.

Занятие длилось полтора часа: футболисты успели поиграть в «квадрат», в ручной мяч (передачи друг другу делают руками, но забивать нужно головой), венчала занятие небольшая «двусторонка».

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В весе никто серьезно не набрал

Нередко футболисты выходят из отпуска, за время отпуска прибавив несколько килограммов к «боевому» весу. Никто из «сталеваров» с такими проблемами не столкнулся. По словам главного тренера Сергея Машнина, вес большинства игроков в норме, пара человек прибавили по одному-два кило, которые «сгорят» на первых же тренировках.

Уже в субботу. 20 января, «Металлургу» предстоит первая игра в 2018 году: это будет контрольный матч с выступающим в ФНЛ «Тамбове» в его крытом манеже с искусственным полем.

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В Турцию за счет заработанных средств

Зимой «Металлург» планирует отправиться и в теплые края – в Турцию. Напомним, что при прежнем руководстве в прошлом году «сталевары» остались без сборов в теплых краях, что многим не понравилось.

Сейчас новый генеральный директор Антон Копышов вынашивает планы отправить команду на длительный сбор примерно на 25 дней! За это время «сталевары» планируют жить сначала в одном, затем в другом отеле, чтобы сменить обстановку, сыграть спарринги с сильными соперниками и принять участие в турнире вместе с командами из России, ближнего и дальнего зарубежья. Все это, конечно, поможет команде лучше подготовиться к весенней части сезона 2017/18.

Как отметил Копышов, две трети расходов на самые длинные сборы в истории «Металлурга» руководство планирует оплатить не из клубного бюджета, а за счет самостоятельно заработанных средств.

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Добавим, что в прошлом году под руководством новых современных специалистов «Металлург» заработал более 3 миллионов рублей – пока такое не удавалось ни одному профессиональному клубу из Липецкой области. «Сталевары» провели и более 100 мероприятий для болельщиков – тоже абсолютный рекорд. В Липецком футболе многое меняется. И к этому пора начать привыкать.

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#Футбол #"Металлург" #сбор
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Комментарии (6)

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..ведет борьбу за выживание

32 минуты назад
Липецкий ГазМяс
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Светлана Зуева

сегодня, 08:31
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цирк

сегодня, 08:20
абайдулина с марковым пусть пригласят, те помогут, хоть деньгами, хоть пинками
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Александр

сегодня, 08:03
Дворовая команда! Позор!!!
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Центральный рынок

сегодня, 07:35
Из Турции с овощами приедут к нам?
ответить

я думал

сегодня, 05:37
На комбинат работать пойдут
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