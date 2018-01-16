Жить по средствам: «Металлург» постарается сам заработать себе на сбор в Турции (ФОТО)

Сегодня наша команда вышла из отпуска.

Сегодня футболисты липецкого «Металлурга» вышли из отпуска и приступили к тренировкам на своей загородной базе в «Парусе».

За работу!

В занятии, которое началось в тренажерном зале, а продолжилось на искусственном поле, принимали участие 19 футболистов, включая двух игроков дублирующего состава Андрея Мохова и Давида Галстяна. Новичков среди них не было.







По разным причинам отсутствовали Сергей Чернышов, Николай Иванников и Владислав Мызгин, которые присоединятся к команде на днях. Не было также Евгения Костина и лучшего бомбардира команды Руслана Ахвледиани, причем причиной их отсутствия стали травмы.

Занятие длилось полтора часа: футболисты успели поиграть в «квадрат», в ручной мяч (передачи друг другу делают руками, но забивать нужно головой), венчала занятие небольшая «двусторонка».







В весе никто серьезно не набрал

Нередко футболисты выходят из отпуска, за время отпуска прибавив несколько килограммов к «боевому» весу. Никто из «сталеваров» с такими проблемами не столкнулся. По словам главного тренера Сергея Машнина, вес большинства игроков в норме, пара человек прибавили по одному-два кило, которые «сгорят» на первых же тренировках.

Уже в субботу. 20 января, «Металлургу» предстоит первая игра в 2018 году: это будет контрольный матч с выступающим в ФНЛ «Тамбове» в его крытом манеже с искусственным полем.







В Турцию за счет заработанных средств

Зимой «Металлург» планирует отправиться и в теплые края – в Турцию. Напомним, что при прежнем руководстве в прошлом году «сталевары» остались без сборов в теплых краях, что многим не понравилось.

Сейчас новый генеральный директор Антон Копышов вынашивает планы отправить команду на длительный сбор примерно на 25 дней! За это время «сталевары» планируют жить сначала в одном, затем в другом отеле, чтобы сменить обстановку, сыграть спарринги с сильными соперниками и принять участие в турнире вместе с командами из России, ближнего и дальнего зарубежья. Все это, конечно, поможет команде лучше подготовиться к весенней части сезона 2017/18.

Как отметил Копышов, две трети расходов на самые длинные сборы в истории «Металлурга» руководство планирует оплатить не из клубного бюджета, а за счет самостоятельно заработанных средств.







Добавим, что в прошлом году под руководством новых современных специалистов «Металлург» заработал более 3 миллионов рублей – пока такое не удавалось ни одному профессиональному клубу из Липецкой области. «Сталевары» провели и более 100 мероприятий для болельщиков – тоже абсолютный рекорд. В Липецком футболе многое меняется. И к этому пора начать привыкать.