Липецкэнерго подводит итоги 2017 года

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» успешно выполнил все поставленные задачи по реализации основных производственных программ, качественно подготовился к прохождению осенне-зимнего периода. Энергетики осуществили масштабную работу по развитию электросетевого комплекса и повышению надежности электроснабжения потребителей Липецкой области.

Объем инвестиционной программы филиала составил 1,5 миллиарда рублей. В рамках ее выполнения энергетики реализовали ряд значимых проектов, наиболее крупным из которых стала реконструкция подстанции (ПС) 110 кВ «Привокзальная». От стабильной работы данного энергообъекта зависит электроснабжение 9 микрорайона города Липецка, в том числе и таких социально-значимых как Центральная городская клиническая больница, Дворец спорта «Звездный», железнодорожный вокзал и две котельные по улице Гагарина и Московская.

В 18 районах региона были построены 115 и реконструированы 67 трансформаторных подстанций. Полностью выполнены обязательства по вводу объектов для осуществления технологического присоединения всех групп потребителей на сумму более чем 495 миллионов рублей (а это 2500 жителей региона и почти 550 организаций малого, среднего и крупного бизнеса).

В 2017 году«Липецкэнерго» активно участвовало в реализации крупных проектов федерального и регионального значения в сфере поддержки АПК и программе строительства жилищных комплексов. Подтверждая статус одного из ключевых драйверов развития региона, филиал внес весомый вклад в обеспечение его социально-экономического роста.

Многое было сделано в сфере взаимодействия с клиентами – реализован целый комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры и сокращение сроков процессов техприсоединения.

Энергетики напоминают, что сообщения по фактам отсутствия и нарушения качества электроэнергии в круглосуточном режиме принимаются по телефонам горячей линии 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7915-38-000-38 в Telegram и Viber. Также в МРСК Центра реализован сервис круглосуточного интернет-информирования граждан о причинах отсутствия электроэнергии. Отправить запрос можно на официальном сайте www.mrsk-1.ru в разделе «Графики

отключения и строительства — Получить информацию об отключении». Если информация об отключении электроэнергии на момент запроса отсутствует, ответ с информацией о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения вы получите по электронной почте в максимально короткое время.

Также Вы можете зарегистрироваться в Личном кабинете клиента ПАО «МРСК Центра» www.lkk.mrsk-1.ru . Через Личный кабинет клиента Вы сможете подать заявку на технологическое присоединение, отслеживать ее статус, получать информацию об отключениях электроэнергии, отправлять обращения и получать на них ответы.







Для справки:

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») - крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии. Протяженность линий электропередачи Компании насчитывает 2,3 млн. км, трансформаторная мощность 463 тысяч подстанций - 726 гигавольт-ампер. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 213 тысяч человек. Имущественный комплекс Общества включает пакеты 43 дочерних и зависимых обществ, в том числе пакеты акций 11 межрегиональных, 5 региональных сетевых компаний и пакет акций магистральной сетевой компании. Контролирующим акционером является государство, владеющее долей в уставном капитале в размере 61,7 %.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») – крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%) владеет ПАО «Российские сети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 61,7% в УК ПАО «Российские сети».

Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля ПАО «МРСК Центра» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 83%; доля компании на рынке технологических присоединений на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров)- порядка 87%.

Основным акционером ПАО «МРСК Центра», кроме ПАО «Российские сети», является компания GenholdLimited. В свободном обращении находится 25 % акций МРСК Центра. Количество акционеров — более 16 000. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RX, Reuters — MRKC.MM.

Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,3 тысяч подстанции напряжением 35-110 кВ общей мощностью 32 600 МВА и 90,2 тысяч подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью свыше 16 500 МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ - 379 тысяч километров.

Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.