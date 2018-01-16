Собираемость взносов в Липецкой области в 2017 году выросла почти на 20%

Фонд капитального ремонта Липецкой области ведет постоянную работу в части повышения собираемости взносов на капитальный ремонт, что неоднократно отмечалось профильными курирующими организациями.

По аналитическим данным абонентского отдела Фонда капитального ремонта Липецкой области процент собираемости взносов на капитальный ремонт на общем счете Фонда неуклонно растет. Для сравнения, за 2016 год средний процент собираемости составил 83,13%, а за 2017 год – 102,58%. Собираемость взносов изменилась в лучшую сторону, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 19,45%, в связи со значительным усилением претензионно-исковой работы по взысканию задолженности.

«От уровня собираемости взносов напрямую зависит количество многоквартирных домов, которые будут капитально отремонтированы в ближайшее время, это возможность обеспечить комфортные условия проживания для граждан зачастую ранее запланированного срока» - пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин.

Наиболее высокая собираемость взносов за 2017 год достигнута в районах: Елецком (122,26%),Измалковском(117,79%), Долгоруковском (110,55%), Хлевенском (109,96%), Грязинском (105,31%), городе Липецк (103,62%), Чаплыгинском (103,38%), Становлянском (101,87%)районах.

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Для удобства собственников, оплату взносов на капитальный ремонт можно произвести не только через платежных агентов, но и напрямую через личный кабинет на официальном сайте Фонда капитального ремонта Липецкой области. Также там можно получить подробную информацию о личных и общедомовых накоплениях собственников на капитальный ремонт.