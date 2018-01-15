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Липецкая вечЁрка: смерть на остановке, роды на пожаре и банкротство крупного строителя
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 15 января.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям трагедии на остановке «Улица Буденного». Более часа тело мужчины лежало в остановочном павильоне. Рядом его оплакивали родственники.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про непредвиденный итог пожара. Беременную женщину увезли в роддом с пожара, произошедшего сегодня утром в частном доме в районе 10 шахты в Липецке. Липчанка - супруга владельца двухэтажного жилища, находилась на позднем сроке беременности, помогала тушить огонь. Прибывшие на место борьбы с огнем врачи приняли решение о госпитализации женщины: ребенок решил появиться на свет.
Активный отклик получила заметка насчет банкротства скандально известного застройщика Николая Орлова. Компания бизнесмена «Строй-Град» и аффилированные с ней предприятия имеют отношения к знаменитому долгострою на пересечении улиц Фрунзе и Неделина в Липецке.
Живое обсуждение развернулось по теме рождаемости. В Липецке в прошлом году родилось 6275 малышей - на 800 меньше, чем в 2016 году. В то же время показатель смертности остался на сопоставимом уровне - 6778 умерших.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про объявление войны частным перевозчикам. К нарушителям без жалости будут применяться штрафные санкции: за отключение валидаторов, за невыдачу билетов, за гонки на маршрутах, за курение и разговоры по мобильным телефонам во время движения, за несоблюдение графика следования.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям трагедии на остановке «Улица Буденного». Более часа тело мужчины лежало в остановочном павильоне. Рядом его оплакивали родственники.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про непредвиденный итог пожара. Беременную женщину увезли в роддом с пожара, произошедшего сегодня утром в частном доме в районе 10 шахты в Липецке. Липчанка - супруга владельца двухэтажного жилища, находилась на позднем сроке беременности, помогала тушить огонь. Прибывшие на место борьбы с огнем врачи приняли решение о госпитализации женщины: ребенок решил появиться на свет.
Активный отклик получила заметка насчет банкротства скандально известного застройщика Николая Орлова. Компания бизнесмена «Строй-Град» и аффилированные с ней предприятия имеют отношения к знаменитому долгострою на пересечении улиц Фрунзе и Неделина в Липецке.
Живое обсуждение развернулось по теме рождаемости. В Липецке в прошлом году родилось 6275 малышей - на 800 меньше, чем в 2016 году. В то же время показатель смертности остался на сопоставимом уровне - 6778 умерших.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про объявление войны частным перевозчикам. К нарушителям без жалости будут применяться штрафные санкции: за отключение валидаторов, за невыдачу билетов, за гонки на маршрутах, за курение и разговоры по мобильным телефонам во время движения, за несоблюдение графика следования.