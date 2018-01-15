Новости в instagram

сегодня, 19:21

Липецкая вечЁрка: смерть на остановке, роды на пожаре и банкротство крупного строителя

1378
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: смерть на остановке, роды на пожаре и банкротство крупного строителя
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 15 января.

Больше всего внимания липчане уделили подробностям трагедии на остановке «Улица Буденного». Более часа тело мужчины лежало в остановочном павильоне. Рядом его оплакивали родственники. 

Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про непредвиденный итог пожара. Беременную женщину увезли в роддом с пожара, произошедшего сегодня утром в частном доме в районе 10 шахты в Липецке. Липчанка - супруга владельца двухэтажного жилища, находилась на позднем сроке беременности, помогала тушить огонь. Прибывшие на место борьбы с огнем врачи приняли решение о госпитализации женщины: ребенок решил появиться на свет.

Активный отклик получила заметка насчет банкротства скандально известного застройщика Николая Орлова. Компания бизнесмена «Строй-Град» и аффилированные с ней предприятия имеют отношения к знаменитому долгострою на пересечении улиц Фрунзе и Неделина в Липецке. 

Живое обсуждение развернулось по теме рождаемости. В Липецке в прошлом году родилось 6275 малышей - на 800 меньше, чем в 2016 году. В то же время показатель смертности остался на сопоставимом уровне - 6778 умерших. 

Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про объявление войны частным перевозчикам. К нарушителям без жалости будут применяться штрафные санкции: за отключение валидаторов, за невыдачу билетов, за гонки на маршрутах, за курение и разговоры по мобильным телефонам во время движения, за несоблюдение графика следования.

1378
#обзор #события #вечЁрка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке пройдут 5 крупных фестивалей
#фестиваль #туризм
5
В Липецке пройдут 5 крупных фестивалей

сегодня, 13:55

Культура
Солнечная Армения всего в двух часах пути от пасмурного Черноземья
#путешествие #путевые заметки #авиакомпания Армения
Солнечная Армения всего в двух часах пути от пасмурного Черноземья

сегодня, 11:17

Общество
В школы Липецка возвращается карантин
#карантин #ОРВИ #грипп
3
В школы Липецка возвращается карантин

сегодня, 09:46

Здоровье
«Ну теперь-то уж точно наступил!»
#соцсети #праздник
2
«Ну теперь-то уж точно наступил!»

вчера, 18:35

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: нападение на женщину, отборные горничные и душ из супа
#обзор #события #вечЁрка
5
Липецкая вечЁрка: нападение на женщину, отборные горничные и душ из супа

12.01.2018 18:34

Новости в instagram
Липецкие КВН-щики покоряют Сочи
#КВН #фестиваль
6
Липецкие КВН-щики покоряют Сочи

12.01.2018 13:57

Культура