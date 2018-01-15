Культура

сегодня, 19:09

Липчан научат колядовать в традициях предков

1 337
#круглый стол #история #наука
Липчан научат колядовать в традициях предков

Наши фольклористы собирают «круглый стол» о святочных обрядах.

«Круглый стол», посвященный святочной обрядности Липецкой области и соседних регионов, состоится в Липецке в субботу, 20 января в 12.00. Любители фольклора постараются рассказать о традициях, обычаях и обрядах, по сей день существующих в регионе.

Мероприятие пройдет в «Музее Живой истории» на Стаханова 39 в рамках проекта "Школа Молодежных ремёсел". Его проведет фольклорная арт-студия «Колесо» совместно с клубом исторической реконструкции «Северный Берег» и домом творчества «Октябрьский». Свою лепту в проведение мероприятие внесет кандидат исторических наук Григорий Земцов. Круглый стол открыт для всех желающих, записаться можно в группе «Музея Живой истории». 

Идея «круглого стола» проста – рассказать о святочных обрядах региона широкой общественности, потому как о них известно немногое. А ведь по сей день в это время жители региона повсеместно колядуют, «кликают Авсень», гадают и жгут костры, «грея ножки покойникам». Многие из этих обычаев имеют языческое происхождение. До наших дней они дошли, часто будучи переплетенными с христианскими верованиями.

Обычай «кликать Авсень» второй год подряд реконструируют участники фольклорной арт-студии «Колесо» и фольклорного ансамбля «Воскресенье». Действо проходит под старый Новый год прямо в городской черте Липецка – в обособленном когда-то селе Сырское. Участники в костюмах ряженых и этнографических нарядах с гармонью обходят дворы местных жителей, желая им благополучия и счастья. За это хозяева одаривают их едой, напитками и деньгами.

Фото: Музей живой истории
1 337
#круглый стол #история #наука

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

дед Пихто

31 минуту назад
Ох, ребята, это же так здорово. Молодцы. Мало того, что все эти игрища проходят коллективно и весело, они проходят в исконно-русских традициях. А ещё надо ребятишек научить правильно Христа славить на Рождество. Если бы ко мне приходили Христа славить, я бы не пожалел бы и денежку за это действо. Я и сам в детстве бегал по улице Христа славил, меня бабушка этому научили, и всегда 10 рубликов приносил домой. теперь-то другие деньги, но если каждый по 10 рубликов даст за такое Богоугодное дело, то и прославляющему Христа будет неплохо. Только Христа славить надо ходить по одному, не толпой. Здесь суеты не требуется. Это хорошо Авсень-дуду толпой кликать.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке пройдут 5 крупных фестивалей
#фестиваль #туризм
5
В Липецке пройдут 5 крупных фестивалей

сегодня, 13:55

Культура
В Липецке ставят спектакль по Тургеневу
#театр #премьера
В Липецке ставят спектакль по Тургеневу

сегодня, 13:49

Культура
Липчанам расскажут, как попасть в резиденцию президента
#библиотека #туризм
4
Липчанам расскажут, как попасть в резиденцию президента

сегодня, 10:55

Культура
В Липецке культурно ведут профилактику курения и алкоголизма
#профилактика #здоровье
18
В Липецке культурно ведут профилактику курения и алкоголизма

12.01.2018 14:53

Культура
Липецкие КВН-щики покоряют Сочи
#КВН #фестиваль
6
Липецкие КВН-щики покоряют Сочи

12.01.2018 13:57

Культура
На фольклорный фестиваль в Липецк приедут артисты из Воронежской и Белгородской областей
#фестиваль #фольклор
На фольклорный фестиваль в Липецк приедут артисты из Воронежской и Белгородской областей

12.01.2018 12:18

Культура