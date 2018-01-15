Культура
сегодня, 19:09
Липчан научат колядовать в традициях предков
1 337
Наши фольклористы собирают «круглый стол» о святочных обрядах.
«Круглый стол», посвященный святочной обрядности Липецкой области и соседних регионов, состоится в Липецке в субботу, 20 января в 12.00. Любители фольклора постараются рассказать о традициях, обычаях и обрядах, по сей день существующих в регионе.
Мероприятие пройдет в «Музее Живой истории» на Стаханова 39 в рамках проекта "Школа Молодежных ремёсел". Его проведет фольклорная арт-студия «Колесо» совместно с клубом исторической реконструкции «Северный Берег» и домом творчества «Октябрьский». Свою лепту в проведение мероприятие внесет кандидат исторических наук Григорий Земцов. Круглый стол открыт для всех желающих, записаться можно в группе «Музея Живой истории».
Идея «круглого стола» проста – рассказать о святочных обрядах региона широкой общественности, потому как о них известно немногое. А ведь по сей день в это время жители региона повсеместно колядуют, «кликают Авсень», гадают и жгут костры, «грея ножки покойникам». Многие из этих обычаев имеют языческое происхождение. До наших дней они дошли, часто будучи переплетенными с христианскими верованиями.
Обычай «кликать Авсень» второй год подряд реконструируют участники фольклорной арт-студии «Колесо» и фольклорного ансамбля «Воскресенье». Действо проходит под старый Новый год прямо в городской черте Липецка – в обособленном когда-то селе Сырское. Участники в костюмах ряженых и этнографических нарядах с гармонью обходят дворы местных жителей, желая им благополучия и счастья. За это хозяева одаривают их едой, напитками и деньгами.
Фото: Музей живой истории
Мероприятие пройдет в «Музее Живой истории» на Стаханова 39 в рамках проекта "Школа Молодежных ремёсел". Его проведет фольклорная арт-студия «Колесо» совместно с клубом исторической реконструкции «Северный Берег» и домом творчества «Октябрьский». Свою лепту в проведение мероприятие внесет кандидат исторических наук Григорий Земцов. Круглый стол открыт для всех желающих, записаться можно в группе «Музея Живой истории».
Идея «круглого стола» проста – рассказать о святочных обрядах региона широкой общественности, потому как о них известно немногое. А ведь по сей день в это время жители региона повсеместно колядуют, «кликают Авсень», гадают и жгут костры, «грея ножки покойникам». Многие из этих обычаев имеют языческое происхождение. До наших дней они дошли, часто будучи переплетенными с христианскими верованиями.
Обычай «кликать Авсень» второй год подряд реконструируют участники фольклорной арт-студии «Колесо» и фольклорного ансамбля «Воскресенье». Действо проходит под старый Новый год прямо в городской черте Липецка – в обособленном когда-то селе Сырское. Участники в костюмах ряженых и этнографических нарядах с гармонью обходят дворы местных жителей, желая им благополучия и счастья. За это хозяева одаривают их едой, напитками и деньгами.
Фото: Музей живой истории
1 337
дед Пихто