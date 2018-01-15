Происшествия

сегодня, 17:12

Мелкое ДТП создало километровый хвост

21 4035
#Авария #ДТП #пробка
3
Мелкое ДТП создало километровый хвост

Автоледи не поделили широкую дорогу.

Столкновение легковых автомобилей «Киа» и «Хэндей» произошло напротив торгового центра «Ноябрьский» в Липецке около 16 часов понедельника, 15 января. Обе иномарки следовали в попутном направлении по улице Космонавтов в сторону одноимённой площади, но не поделили проезжую часть.

Значительных повреждений авто не получили, зато блокировали движение по обеим полосам. Пробка из-за аварии растянулась почти на километр, от перекрёстка Космонавтов-Циолковского.

Пострадавших в аварии нет. За рулём иномарок были женщины.
21 4035
#Авария #ДТП #пробка
3

Комментарии (21)

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Ваня

17 минут назад
Правила дорожного движения: Когда вы садитесь за руль, первым делом проверьте, есть ли у вас между ног x@й. Если нет, то немедленно вылезьте из машины.
ответить

Не люблю женщин, они мне не дают.

24 минуты назад
Ну девочки, крепко * . Теперь держитесь. Мы, мужики, Вас раскатаем.
ответить

снова

39 минут назад
иногавнотазы
ответить

за рулем есть только водители и водятлы

сегодня, 20:42
водитель со стажем......, а если два барана столкнутся,то ,типа , все по домам е разъедутся ? ))
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водитель со стажем......

сегодня, 20:39
Господа, а вот теперь прикинте, если эти 2 курицы столкнутся на Петровском мосту, во время его ремонта, когда его перекроют. Прогноз-домой вы сегодня не попадете!
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вы отстали от жизни

сегодня, 20:24
ЖенщинеЗадрали овцы!!!!, ..вообще то в Липецке женщины уже за рулем автобусов ездят.
ответить

гранаты это для обезьян

сегодня, 20:22
женщины в РФ в первой эскадрильи на МиГ 35 летают с полным боекомплектом
ответить

ЖенщинеЗадрали овцы!!!!

сегодня, 20:13
негоже лилиям прясть! Не то, чтоб эти были лилиями, овцы - они и есть овцы! Но пусть ездят на автобусах!!!! Или найдут настоящих мужиков, которые ТАКИХ ИДИОТОК за руль не пустят! Хотя бы потому, чтобы не разбились. Но, блин, кошки драные! Кому такие нужны?
ответить

Задрали овцы!!!!

сегодня, 20:12
негоже лилиям прясть! Не то, чтоб эти были лилиями, овцы - они и есть овцы! Но пусть ездят на автобусах!!!! Или найдут настоящих мужиков, которые ТАКИХ ИДИОТОК за руль не пустят! Хотя бы потому, чтобы не разбились. Но, блин, кошки драные! Кому такие нужны?
ответить

Липчанин

сегодня, 19:25
А эти тпшки не могли составить схему дтп и свалить оттуда, не мешая никому? Ну или если совсем тпшки, то аварийных комиссаров подтянуть?
ответить
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