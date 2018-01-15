Мелкое ДТП создало километровый хвост

Автоледи не поделили широкую дорогу.

Столкновение легковых автомобилей «Киа» и «Хэндей» произошло напротив торгового центра «Ноябрьский» в Липецке около 16 часов понедельника, 15 января. Обе иномарки следовали в попутном направлении по улице Космонавтов в сторону одноимённой площади, но не поделили проезжую часть.



Значительных повреждений авто не получили, зато блокировали движение по обеим полосам. Пробка из-за аварии растянулась почти на километр, от перекрёстка Космонавтов-Циолковского.



Пострадавших в аварии нет. За рулём иномарок были женщины.