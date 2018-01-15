Елецкий туристический кластер еще раз проверят

На этот раз – сенаторы

Члены Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам намерены проверить эффективность использования бюджетных средств выделенных в 2015—2017 годах на создание и функционирование туристско-рекреационных кластеров «Амур» (Амурская область), «Северная мозаика» (Якутия), «Елец (Липецкая область), «Тункинская долина» (Бурятия), сообщает "Парламентская газета" .

Напомним, ранее уже были подобные проверки елецкого туристического кластера, но не целевых использований средств не выявлялось. При этом были допущены некритические, устраняемые нарушения.