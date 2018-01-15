Общество

сегодня, 16:35

Елецкий туристический кластер еще раз проверят

10 1083
#туризм #проверка #
Елецкий туристический кластер еще раз проверят

На этот раз – сенаторы

Члены Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам намерены проверить эффективность использования бюджетных средств выделенных в 2015—2017 годах на создание и функционирование туристско-рекреационных кластеров «Амур» (Амурская область), «Северная мозаика» (Якутия), «Елец (Липецкая область), «Тункинская долина» (Бурятия), сообщает "Парламентская газета".

Напомним, ранее уже были подобные проверки елецкого туристического кластера, но не целевых использований средств не выявлялось. При этом были допущены некритические, устраняемые нарушения.

10 1083
#туризм #проверка #

Комментарии (10)

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Рома-водитель парома

13 минут назад
Копайте глубже. Они воруют, а на общее не приносят. В одну харю топчет один шустрый с Лучка
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гость

сегодня, 20:01
Пусть проверят в Петровском парке установленные скамейки- прибитые гвоздями доски в рядом стоящие деревья. Это рядом с прудом. Отсутствие асфальтированных дорожек, грязь и пр.
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Малаканов не спи, скоро москвичи приедут

сегодня, 19:28
как бы елецкие менты не отмудохали московских парламентариев
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Витя

сегодня, 19:20
Елец жалко.Был нормальный промышленный город.
ответить

На самом деле так

сегодня, 19:20
Нарушения при распределении государственных средств продолжают расти год от года Глава Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова отчиталась об итогах работы ведомства.В этом году они выявили нарушения почти на 1,56 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем годом ранее. Так, в туристско-рекреационной зоне «Елец» «в никуда построили наземный переход» и не возвели, как обещали, торговый центр. Сумма ущерба превысила 18 млн рублей.
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олежка

сегодня, 18:25
что сделали на эти деньги в Ельце?кругом ямы и разбитые дома
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 18:13
А ДОБРОВСКИЙ МИНИ КЛАСТЕР НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ПОСТРОИЛИ 6 ИЛИ 7 ДОМИКОВ КАК БАНИ СЕЙЧАС ОТМЫВАЮТ ДЕНЬГИ НА ПРОКЛАДКУ ДОРОГИ ТУДА КТО ПРОВЕРИТ
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Медицина

сегодня, 18:02
Калдырь, клистир ему от кластера по самый клитор!
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Калдырь

сегодня, 17:34
Привет не грамотный корреспондент, давно тебя не было, я уж начал скучать. Обратись к главному редактору чтобы он твои ошибки исправил.
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Абрывалг

сегодня, 17:29
У вас редактор есть?
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