сегодня, 16:35
Елецкий туристический кластер еще раз проверят
На этот раз – сенаторы
Члены Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам намерены проверить эффективность использования бюджетных средств выделенных в 2015—2017 годах на создание и функционирование туристско-рекреационных кластеров «Амур» (Амурская область), «Северная мозаика» (Якутия), «Елец (Липецкая область), «Тункинская долина» (Бурятия), сообщает "Парламентская газета".
Напомним, ранее уже были подобные проверки елецкого туристического кластера, но не целевых использований средств не выявлялось. При этом были допущены некритические, устраняемые нарушения.
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