Общество

сегодня, 15:32

На Крещение липчан накормят кашей

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На Крещение липчан накормят кашей

А ещё в Липецке появится дополнительное место для участников православного обряда.

Сегодня оперативное совещание в мэрии началось с того, что вице-мэр Липецка Евгений Павлов рассказал городскому активу о том, как в городе православные верующие встретят Крещение.

В Липецке к традиционному месту окунания в открытую воду готовят наряду с традиционным местом погружения в реку горожан у ресторана "Фрегат" на центральном пляже ещё одно место - пруд на территории третьего участка посёлка ЛТЗ. Евгений Павлов сообщил, что спасатели исследовали дно водоема и теперь в мэрии ждут результатов проверки состояния водоема Роспотребнадзором. 

- В этом году возможность окунуться в воду будет предоставлена горожанам в ночь с четверга на пятницу. Вход в воду будет открыт в 22.30 в четверг, закрыт в 3 часа в пятницу. На месте крещения будут установлены палатки для переодеваний. Также горожанам будет предложен горячий чай и впервые - каша, - сказал Евгений Павлов.
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Комментарии (7)

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Дуня с трудоднями

33 минуты назад
Приучают. Скоро одну только кашу и будем есть, при таких ценах и зар/платах на большее не будет хватать.
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Т В К.

44 минуты назад
Накормить этой кашей Иванова и Павлова чтобы у них изавсех щелей полезло. А добавку дяди Олегу .
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WAX

сегодня, 19:54
Щи да каша еда наша!!!
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Ганс

сегодня, 18:57
АННА, ну это точно, стадо баранов опять накинется на халяву
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Владимир

сегодня, 17:57
зачем публиковать дебильные комментарии?главное что нормальные люди не переселись.парень спас двоих тонувших!!!моего сына друг вытащил из полыньи 25 лет назад.молодёжь всё-таки у нас нормальная!!!зачем дебилам давать здесь высказываться не понятно.
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АННА

сегодня, 16:02
А рабов только кашей и кормят.
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Рома Англичанин

сегодня, 16:02
Котлета и каша, параша, мой член - ваш романтический ужин
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