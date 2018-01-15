На Крещение липчан накормят кашей

А ещё в Липецке появится дополнительное место для участников православного обряда.

Сегодня оперативное совещание в мэрии началось с того, что вице-мэр Липецка Евгений Павлов рассказал городскому активу о том, как в городе православные верующие встретят Крещение.



В Липецке к традиционному месту окунания в открытую воду готовят наряду с традиционным местом погружения в реку горожан у ресторана "Фрегат" на центральном пляже ещё одно место - пруд на территории третьего участка посёлка ЛТЗ. Евгений Павлов сообщил, что спасатели исследовали дно водоема и теперь в мэрии ждут результатов проверки состояния водоема Роспотребнадзором.



- В этом году возможность окунуться в воду будет предоставлена горожанам в ночь с четверга на пятницу. Вход в воду будет открыт в 22.30 в четверг, закрыт в 3 часа в пятницу. На месте крещения будут установлены палатки для переодеваний. Также горожанам будет предложен горячий чай и впервые - каша, - сказал Евгений Павлов.

