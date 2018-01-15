Общество

сегодня, 15:27

У липчанки обнаружена лихорадка Дэнге

14 2621
#лихорадка Дэнге #заражение. инфекция
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У липчанки обнаружена лихорадка Дэнге

Лаборатория в Новосибирске определила, чем заболела молодая липчанка.

Как сообщал GOROD48, в областную инфекционную больницу госпитализировали молодую липчанку. У неё, после пребывания на практике в Танзании, подозревали либо вирус Зика, либо лихорадку Денге.

- Чтобы выяснить точно, чем больна женщина, её анализы отправлены на исследование в специализированную лабораторию Новосибирска, - сообщил GOROD48 главврач областного Центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев. 

В результате анализы, по словам Станислава Савельева, показали, что у девушки - лихорадка Дэнге.


14 2621
#лихорадка Дэнге #заражение. инфекция
1

Комментарии (14)

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Как гость
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Нда уж.....

28 минут назад
Придется делать всем клизму семиведерную)))
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железный здоровье - здоровье нации !

59 минут назад
понавезли заразы с трипперных тайско - турецко - египетских курортов.
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WAX

сегодня, 19:58
Так супер главный врачь до диагноза сказал что она не заразная.
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Иванова Ленка

сегодня, 17:44
Сжечь заразную!
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Виктор 2-28-14

сегодня, 17:44
Зачем нам такие врачи которые не могут диагноз установить?
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111

сегодня, 17:29
Если пойдёт эпидемия, в суд подаём на гипократов, как не выполняющих свои обязанности перед обществом.
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Ну и....

сегодня, 17:03
Что нам теперь делать с этой информацией? Какие лекарства покупать? Чего бояться то? Как проявляется эта хрень? Опять гуглить сидеть? Могли бы статейку и поразвёрнетей написать
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Х

сегодня, 16:54
Лихородка денге от укуса камара, злыдни
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Гость

сегодня, 16:31
Какое такое бабло тратится на медицину ? Пендосы в расчете на вонючего негра тратят в 40 раз больше. Рашка зибабвяшка мля.
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Борис.

сегодня, 16:12
Источником инфекции является больной человек, обезьяны и летучие мыши.
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