Общество
сегодня, 15:27
У липчанки обнаружена лихорадка Дэнге
Лаборатория в Новосибирске определила, чем заболела молодая липчанка.
Как сообщал GOROD48, в областную инфекционную больницу госпитализировали молодую липчанку. У неё, после пребывания на практике в Танзании, подозревали либо вирус Зика, либо лихорадку Денге.
- Чтобы выяснить точно, чем больна женщина, её анализы отправлены на исследование в специализированную лабораторию Новосибирска, - сообщил GOROD48 главврач областного Центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев.
В результате анализы, по словам Станислава Савельева, показали, что у девушки - лихорадка Дэнге.
- Чтобы выяснить точно, чем больна женщина, её анализы отправлены на исследование в специализированную лабораторию Новосибирска, - сообщил GOROD48 главврач областного Центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев.
В результате анализы, по словам Станислава Савельева, показали, что у девушки - лихорадка Дэнге.
Нда уж.....
железный здоровье - здоровье нации !
WAX
Иванова Ленка
Виктор 2-28-14
111
Ну и....
Х
Гость
Борис.