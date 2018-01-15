Происшествия

сегодня, 15:30

Пьяная гостья караоке бросилась на полицейского

18 3209
#караоке #насилие #суд #штраф
3
Пьяная гостья караоке бросилась на полицейского

Женщине придется заплатить крупный штраф.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел обвинение в отношении местной жительницы. Женщине ставили в вину применение насилия к сотруднику полиции, ответственность по ч. 1 ст. 318 УК Российской Федерации.

Как указано в приговоре, наряд полиции приехал на вызов к караоке-бару в районе железнодорожного вокзала рано утром. Там неадекватно вела себя одна из посетительниц. Когда женщину начали выводить из заведения, чтобы доставить в отделение полиции для разбирательства, она набросилась на блюстителя порядка. Пьяная гостья караоке схватила старшину за форменную одежду, а затем рукой сбила с головы полицейского форменный головной убор. Уже на улице женщина нанесла стражу порядка удары в голову.

Суд признал липчанку виновной в применении насилия к полицейскому. Она наказана штрафом в 30 000 рублей.
18 3209
#караоке #насилие #суд #штраф
3

Комментарии (18)

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Мой комментарий

5 минут назад
В самой исключительной стране мира США за такое дырка в башке без суда и следствия , а здесь штраф всего лишь, не буду на выборах за Путина голосовать, пусть сначала законы на мировой уровень выведет!
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Кирилл

23 минуты назад
гость, она самая
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Дунь-ка Кулакова .

сегодня, 19:56
Этот полицмейстер хотел ее изнасиловать !
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водила маршрутки

сегодня, 19:54
Это все от одиночества,недо.е.б,по русски сказать!
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Олень

сегодня, 19:32
дюша липецкий, В Америке любой полицай знает что оружие в свободной продаже, и ведет себя корректно с Гражданами. В Америке бармен будет отвечать вместе с дебоширом, и получит по полной, если выяснится что клиент в « слюни» а мы продолжаем ему наливать.
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дюша липецкий

сегодня, 19:24
Государство допустило нашу полицию ниже плинтуса, каждая гнида наровит нагрубить и после этого ещё пожаловаться на тебя. В Америке бы эту тетю просто пристрелили и делов а у нас.... Беспредел
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габустан

сегодня, 19:19
Это месть за чоколло
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ха

сегодня, 18:58
ахрененный крупный штраф за пробитую голову))))
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гостю

сегодня, 18:55
гость, она иесть))))
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Боцман

сегодня, 18:35
Её не выипли, поэтому девушка занервничала.
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