Пьяная гостья караоке бросилась на полицейского

Женщине придется заплатить крупный штраф.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел обвинение в отношении местной жительницы. Женщине ставили в вину применение насилия к сотруднику полиции, ответственность по ч. 1 ст. 318 УК Российской Федерации.



Как указано в приговоре, наряд полиции приехал на вызов к караоке-бару в районе железнодорожного вокзала рано утром. Там неадекватно вела себя одна из посетительниц. Когда женщину начали выводить из заведения, чтобы доставить в отделение полиции для разбирательства, она набросилась на блюстителя порядка. Пьяная гостья караоке схватила старшину за форменную одежду, а затем рукой сбила с головы полицейского форменный головной убор. Уже на улице женщина нанесла стражу порядка удары в голову.



Суд признал липчанку виновной в применении насилия к полицейскому. Она наказана штрафом в 30 000 рублей.