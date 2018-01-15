Общество
сегодня, 15:08
На дорогах Липецка стало меньше выбросов от транспорта
Но один перекресток из года в год портит статистику
Перекресток улиц Космонавтов и Циолковского в Липецке остается неблагоприятным в плане загрязнения атмосферы окисью углерода, сообщает сайт «Экология48».
Со ссылкой на отдел охраны окружающей среды администрации Липецка издание сообщает, что эта транспортная развязка на протяжении последних трех лет остается лидером в срезе за последние три года и единственная, где показатели выбросов выходят за пределы нормы. Причем в минувшем году здесь был поставлен антирекорд.
Трехлетний мониторинг в рамках действия программы «ЭКО управление» по 23 постам показал, что неизменной остается динамика напротив школы № 24 на улице Гагарина и перекрестке с улицей Ушинского, а также перекрестке улиц Советской и Терешковой.
В остальном наблюдаются позитивные изменения. Ярче всего они прослеживаются на постах в районе поворота с Лебедянского шоссе на улицу Опытную, на остановке «Речная», перекрестках проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов, улиц 9 Мая и Марины Расковой, улиц Космонавтов и Гагарина, улицы Меркулова и проспекта 60 лет СССР. Здесь выбросы сократились в 3-6 раз.
Положительную динамику специалисты связывают с рядом факторов. Среди них изменение схем движения и настроек светофорных объектов, переход общественного и служебного транспорта на экологичные виды топлива, а также обновление личного гражданского транспорта.
Со ссылкой на отдел охраны окружающей среды администрации Липецка издание сообщает, что эта транспортная развязка на протяжении последних трех лет остается лидером в срезе за последние три года и единственная, где показатели выбросов выходят за пределы нормы. Причем в минувшем году здесь был поставлен антирекорд.
Трехлетний мониторинг в рамках действия программы «ЭКО управление» по 23 постам показал, что неизменной остается динамика напротив школы № 24 на улице Гагарина и перекрестке с улицей Ушинского, а также перекрестке улиц Советской и Терешковой.
В остальном наблюдаются позитивные изменения. Ярче всего они прослеживаются на постах в районе поворота с Лебедянского шоссе на улицу Опытную, на остановке «Речная», перекрестках проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов, улиц 9 Мая и Марины Расковой, улиц Космонавтов и Гагарина, улицы Меркулова и проспекта 60 лет СССР. Здесь выбросы сократились в 3-6 раз.
Положительную динамику специалисты связывают с рядом факторов. Среди них изменение схем движения и настроек светофорных объектов, переход общественного и служебного транспорта на экологичные виды топлива, а также обновление личного гражданского транспорта.
таня
Липчанин
Гость
не тролов воздух чище
Саня
Что за чушь?
Калдырь
Борщев а н
Борщев а н
Виктор