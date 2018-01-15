Общество

сегодня, 15:08

На дорогах Липецка стало меньше выбросов от транспорта

23 885
#выбросы #экология
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На дорогах Липецка стало меньше выбросов от транспорта

Но один перекресток из года в год портит статистику

Перекресток улиц Космонавтов и Циолковского в Липецке остается неблагоприятным в плане загрязнения атмосферы окисью углерода, сообщает сайт «Экология48».

Со ссылкой на отдел охраны окружающей среды администрации Липецка издание сообщает, что эта транспортная развязка на протяжении последних трех лет остается лидером в срезе за последние три года и единственная, где показатели выбросов выходят за пределы нормы. Причем в минувшем году здесь был поставлен антирекорд.

Трехлетний мониторинг в рамках действия программы «ЭКО управление» по 23 постам показал, что неизменной остается динамика напротив школы № 24 на улице Гагарина и перекрестке с улицей Ушинского, а также перекрестке улиц Советской и Терешковой.

В остальном наблюдаются позитивные изменения. Ярче всего они прослеживаются на постах в районе поворота с Лебедянского шоссе на улицу Опытную, на остановке «Речная», перекрестках проспекта Победы и улицы Юных Натуралистов, улиц 9 Мая и Марины Расковой, улиц Космонавтов и Гагарина, улицы Меркулова и проспекта 60 лет СССР. Здесь выбросы сократились в 3-6 раз.

Положительную динамику специалисты связывают с рядом факторов. Среди них изменение схем движения и настроек светофорных объектов, переход общественного и служебного транспорта на экологичные виды топлива, а также обновление личного гражданского транспорта.
23 885
#выбросы #экология
1

Комментарии (23)

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таня

11 минут назад
и куда же она делась то,ветром чтоль к тамбову сдуло
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Липчанин

сегодня, 20:28
Такую * несут
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Гость

сегодня, 20:06
Колейность на этом перекрестке уберите,тогда может меньше тормозить будут.
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не тролов воздух чище

сегодня, 19:27
слова В В ПУТИНА сливать нечего
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Саня

сегодня, 19:25
слова В В ПУТИНА сливать нечего
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Что за чушь?

сегодня, 19:08
"переход общественного и служебного транспорта на экологичные виды топлива" Убили экологический вид транспорта - троллейбус. Закупили дизельные коптилки. К слову, в некоторых странах вообще хотят запретить дизель. Я уже не говорю о таком виде общественного транспорта в Липецке, как немецкий металлолом, от которого наверно уже и в Африке отказались.
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Калдырь

сегодня, 18:43
На дорогах Липецка стало меньше выбросов от транспорта, зато остального дерьма хоть отбавляй.
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Борщев а н

сегодня, 18:04
Радуйтесь ! Ещё чуть чуть порулите и не только выбросов станет меньше , но и дышать станет некому, вот тогда у вас рейтинги вырастут !
ответить

Борщев а н

сегодня, 18:00
Радуйтесь ! Ещё чуть чуть поручите и не только выбросов станет меньше , но и дышать станет некому, вот тогда у вас рейтинги вырастут !
ответить

Виктор

сегодня, 17:58
Троллейбусов нет, выбросов тоже.
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