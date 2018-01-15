Погода в Липецке

сегодня, 14:55

В Липецкой области ночью подморозит до -19

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В Липецкой области ночью подморозит до -19

16-17 января Липецкая область по-прежнему останется во власти обширного антициклона, ожидается небольшой снег, температура будет держаться в пределах климатической нормы. 18 января с приближением атмосферных фронтов циклона с юго-запада ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, температура повысится. Среднесуточные температуры воздуха 16-17 января ожидаются: 9-11 градусов мороза, что около климатической нормы, 18 января ожидается 6-8 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно небольшой снег. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях похолодает до -19, днем от -5 до -10.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от 14 до 16 градусов мороза, днем от -6 до -8. 

Самым теплым 11 января в Липецке был в 2007 году: +3, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1943 году — 31 градусов мороза. 

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Комментарии (2)

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Ого

сегодня, 17:41
В заголовке -19, в тексте -9 )))
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Ха!!!

сегодня, 15:16
Уже до -18 морозило! Сказочники!!!
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