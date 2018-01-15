Общество

сегодня, 14:40

«Мы-то в курсе угрозы, а остальные?!»

11 2855
#дерево #жалоба
3
«Мы-то в курсе угрозы, а остальные?!»

Липчанин пожаловался на нависшую угрозу.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Андрей Иванов. Мужчина рассказал о том, что беспокоится о пешеходах, следующих к остановке «Областной ДК» через двор дома №33 по улице Космонавтов. Здесь многие пешеходы срезают дорогу по пути к транспорту. Здесь же находится и старое дерево, которое еще не упало лишь благодаря чуду.

- Это старое дерево давно вызывало у меня опасения. Его ветки уже практически висят над пешеходной дорожкой. Держит сухое растение только столб, в которой оно частично упирается. Но, вдруг случится сильный ветер или придут вешние воды, и дерево окажется на пути следования липчан. А здесь очень часто ходят люди. Мы, местные, знаем об угрозе, а остальные?  - поясняет ситуацию житель двора Андрей. - Чтобы не допустить беды, я решил заняться вопросом ликвидации дерева. Обращался во многие ведомства — от спасателей до своей управляющей компании. В последней организации мне предложили самому выяснить, на чьей же территории стоит опасное растение. Отсюда вопрос: как же быть? Мне, что, одному интересен вопрос безопасности соотечественников?

- Департамент ЖКХ администрации Липецка изучил ситуацию. Вопрос по зеленому фонду Липецка решается оценочной городской комиссией, в состав которой входят, в том числе, и специалисты по охране окружающей среды. Любая опиловка проводится только по решению указанной комиссии, - рассказали GOROD48 в департаменте ЖКХ Липецка. - По вопросу дерева во дворе дома №31, к которому относится растение, будет проведена указанная работа. Итогом работы оценочной комиссии станет решение об опиловке дерева или нет.

Кроме того, если вы заметили опасную ситуацию во дворах города или на территории общего пользования, то, во-первых, стоит обратиться в свою управляющую компанию. Если угроза замечена на общегородской территории, то решением вопроса стоит занять управление главного смотрителя Липецка. 
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11 2855
#дерево #жалоба
3

Комментарии (11)

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Дерево

сегодня, 18:12
ПАША, мы обращались в област.прокуратуру, те перекинули в Левобережье прокурору, и ходили они вокруг и около,всё у них по нормам,всё хорошо, в течении года каждый месяц шли отписки,что они бессильны,ничего сделать нельзя,а, когда дождь, или всё тает,без сапог выйти с подъезда невозможно,плаваем,река течет, к школе 38. зная об этом и управляющая ничего не делает,власти с ними заодно.покровительствуют.
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Добросовестный налогоплательщик

сегодня, 17:24
Итить-колотить! Это ж сколько чинуш за наши деньги решает вопрос "пилить или не пилить"?!?!?!?! Пилу им в руки! Обычную! Чтоб поработали, ёпть!!! "...- Департамент ЖКХ администрации Липецка изучил ситуацию. Вопрос по зеленому фонду Липецка решается оценочной городской комиссией, в состав которой входят, в том числе, и специалисты по охране окружающей среды. Любая опиловка проводится только по решению указанной комиссии, - рассказали GOROD48 в департаменте ЖКХ Липецка. - По вопросу дерева во дворе дома №31, к которому относится растение, будет проведена указанная работа. Итогом работы оценочной комиссии станет решение об опиловке дерева или нет."
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паша

сегодня, 16:57
Дерево, надо в суд идти а не президенту жаловаться. Главное документируйте все ваши хотьбы по чиновникам чтобы в суде не голословно их обвинять в невыполнении их обязанностей
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паша

сегодня, 16:54
уважуха мужику которому не безразлична безопасность людей!
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Дерево

сегодня, 16:49
У нас:улОстровского2;ул.Леваневского1, деревья валяются после первого выпавшего снега, и лежат на дороге,по всему пути следования;Дети в школу38,идут, жители ходят на центральную улицу,а дорога автомобильно-пешеходная, и Мы ходим задом,наперед,чтобы беды не было,тут свалка мусорная,и " шиномонтаж"и обращались смотрителю,и в департамент,все отсылают к Есипову,в МУП "АДС"там отвечает Алла Анатольевна,"хорошо,всё сделаем" всё больше зарывая нас в этот срач, живем на мусорке.всё делается перед выборами, теперь спешим отправить письмо с фото,кандидатам в президенты,в Москву.здесь мы уже всех обошли,и школа 38 к кому только не обращались.Дети спрашивают,а это когда-нибудь уберут? а как Путина к нам позвать?
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Бобер

сегодня, 16:40
адрес!!! напишите адрес!!! этого проклятого дерева
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ттт

сегодня, 16:04
бобров надо звать!!!
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цирк

сегодня, 15:04
этот дяденька откуда взялся, он что не понимает, что в результате фальсификации выборов, к власти пришли бездари и тунеядцы, которые ничего не в чем не соображают, пусть пишет письмо путину, только он в силе что то придумать
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Вопросик

сегодня, 15:04
Андрей , как быть ? Фомкой выкорчёвыть этих бездельников из тёплых кабинетов , пилы - метёлки - грабли в зубы и вперёд ! Надоели эти скоты чиновничьи !
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Вопросик

сегодня, 15:01
Сколько бюрократических препонов ради одного дерева , а найми Андрей Иванов, за свои деньги частную компанию для сруба дерева или опиловки , эта свора чинуш будет красоваться , вот как у нас работа поставлена , всё вовремя и оперативно !
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