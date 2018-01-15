«Мы-то в курсе угрозы, а остальные?!»

Липчанин пожаловался на нависшую угрозу.

В редакцию GOROD48 обратился липчанин Андрей Иванов. Мужчина рассказал о том, что беспокоится о пешеходах, следующих к остановке «Областной ДК» через двор дома №33 по улице Космонавтов. Здесь многие пешеходы срезают дорогу по пути к транспорту. Здесь же находится и старое дерево, которое еще не упало лишь благодаря чуду.



- Это старое дерево давно вызывало у меня опасения. Его ветки уже практически висят над пешеходной дорожкой. Держит сухое растение только столб, в которой оно частично упирается. Но, вдруг случится сильный ветер или придут вешние воды, и дерево окажется на пути следования липчан. А здесь очень часто ходят люди. Мы, местные, знаем об угрозе, а остальные? - поясняет ситуацию житель двора Андрей. - Чтобы не допустить беды, я решил заняться вопросом ликвидации дерева. Обращался во многие ведомства — от спасателей до своей управляющей компании. В последней организации мне предложили самому выяснить, на чьей же территории стоит опасное растение. Отсюда вопрос: как же быть? Мне, что, одному интересен вопрос безопасности соотечественников?



- Департамент ЖКХ администрации Липецка изучил ситуацию. Вопрос по зеленому фонду Липецка решается оценочной городской комиссией, в состав которой входят, в том числе, и специалисты по охране окружающей среды. Любая опиловка проводится только по решению указанной комиссии, - рассказали GOROD48 в департаменте ЖКХ Липецка. - По вопросу дерева во дворе дома №31, к которому относится растение, будет проведена указанная работа. Итогом работы оценочной комиссии станет решение об опиловке дерева или нет.



Кроме того, если вы заметили опасную ситуацию во дворах города или на территории общего пользования, то, во-первых, стоит обратиться в свою управляющую компанию. Если угроза замечена на общегородской территории, то решением вопроса стоит занять управление главного смотрителя Липецка.