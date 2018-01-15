Услуги по изготовлению, размещению агитационных материалов при предвыборной агитации на выборах 2018

*Закрепление статей в основной ленте новостей на 1 сутки проходит на третьей или пятой позиции, согласно очередности.

**Все текстовые и видеоматериалы , размещеннные на сайте в период предвыборной кампании будут храниться в архиве сайта в рубрике "Политика"

Цены действительны с 10.01.2018г.

Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.

Позиционирование в блоке - 20%.

В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент – 1,5.



Цены указаны с учетом НДС 18%.

Цены действительны с 10.01.2018г.

Позиционирование в блоке - 20%.

Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.

В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент – 1,5.

Цены указаны с учетом НДС 18%.

Цены действительны с 10.01.2018г.

Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.

Позиционирование в блоке - 20%.

В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент – 1,5.

Цены указаны с учетом НДС 18%.

Цены действительны с 10.01.2018г.

В случае срочного производства (в течение суток) применяется коэффициент 1,5.

Цены указаны с учетом НДС 18%.

Цены действительны с 10.01.2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Курс» сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов в сетевом издании "GOROD48.ru" (интернет-сайт "GOROD48.ru"), зарегистрированном в качестве сетевого издания 28.12.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-52350, для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Размер и условия оплаты являются едиными."Общество с ограниченной ответственностью «Радио Рокс-Липецк» сообщает о готовности предоставить эфирное время в следующих средствах массовой информации:- на радиостанции «Дорожное радио» ( радиоканал ""Радио Рокс-Липецк"", зарегистрирован 29.10.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00228);- на радиостанции «Радио-Дача» (радиоканал ""Виватон"", зарегистрирован 29.10.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00229), для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.Размер и условия оплаты являются едиными."Закрытое акционерное общество «Радио Арманс» сообщает о готовности предоставить эфирное время в следующем средстве массовой информации: на радиостанции «Ретро FM» ( радиоканал "Радио АРМАНС", зарегистрирован 13.07.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00212), для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.Размер и условия оплаты являются едиными.Общество с ограниченной ответственностью «ТВК-РАДИО» сообщает о готовности оказать услуги по предоставлению эфирного времени в следующем средстве массовой информации: на радиостанции «Европа Плюс» ( радиоканал "ЕВРОПА ПЛЮС ЛИПЕЦК", зарегистрирован 27.02.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00190), для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.Размер и условия оплаты являются едиными.Общество с ограниченной ответственностью «Прайд Медиа» сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению агитационной полиграфической и аудио-продукции для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Размер и условия оплаты являются едиными.