Бизнес
сегодня, 14:28
Услуги по изготовлению, размещению агитационных материалов при предвыборной агитации на выборах 2018
Общество с ограниченной ответственностью «Курс» сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов в сетевом издании "GOROD48.ru" (интернет-сайт "GOROD48.ru"), зарегистрированном в качестве сетевого издания 28.12.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-52350, для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Размер и условия оплаты являются едиными.
**Все текстовые и видеоматериалы , размещеннные на сайте в период предвыборной кампании будут храниться в архиве сайта в рубрике "Политика"
Цены действительны с 10.01.2018г.
"Общество с ограниченной ответственностью «Радио Рокс-Липецк» сообщает о готовности предоставить эфирное время в следующих средствах массовой информации:
- на радиостанции «Дорожное радио» ( радиоканал ""Радио Рокс-Липецк"", зарегистрирован 29.10.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00228);
- на радиостанции «Радио-Дача» (радиоканал ""Виватон"", зарегистрирован 29.10.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00229), для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Размер и условия оплаты являются едиными."
Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания. Позиционирование в блоке - 20%.
В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент – 1,5.
Цены указаны с учетом НДС 18%.
Цены действительны с 10.01.2018г.
Закрытое акционерное общество «Радио Арманс» сообщает о готовности предоставить эфирное время в следующем средстве массовой информации: на радиостанции «Ретро FM» ( радиоканал "Радио АРМАНС", зарегистрирован 13.07.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00212), для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.Размер и условия оплаты являются едиными.
Позиционирование в блоке - 20%. Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания.
В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент – 1,5.
Цены указаны с учетом НДС 18%.
Цены действительны с 10.01.2018г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТВК-РАДИО» сообщает о готовности оказать услуги по предоставлению эфирного времени в следующем средстве массовой информации: на радиостанции «Европа Плюс» ( радиоканал "ЕВРОПА ПЛЮС ЛИПЕЦК", зарегистрирован 27.02.2012 г., свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ТУ 48-00190), для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.Размер и условия оплаты являются едиными.
Время выхода агитационных материалов может быть изменено в соответствии с сеткой вещания. Позиционирование в блоке - 20%.
В случае срочного размещения (заявка менее чем за 1 день) применяется коэффициент – 1,5.
Цены указаны с учетом НДС 18%.
Цены действительны с 10.01.2018г.
Общество с ограниченной ответственностью «Прайд Медиа» сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению агитационной полиграфической и аудио-продукции для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Размер и условия оплаты являются едиными.
В случае срочного производства (в течение суток) применяется коэффициент 1,5.
Цены указаны с учетом НДС 18%.
Цены действительны с 10.01.2018г.