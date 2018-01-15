Липецкая бегунья, которую не допускают до международных стартов, показала лучший результат в мире

Наша девушка превзошла достижение американки.

Липецкая бегунья Елена Коробкина стала победительницей прошедшего в Чебоксарах традиционного Кубка главы Чувашии, который является третьим этапом Зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

При этом на дистанции 3000 метров Коробкина показала лучший результат сезона в мире - 8 минут 55,03 секунды.

Пусть бег на 3 км и не входит в олимпийскую программу, но достижение все равно значимое. Оно на 65 сотых лучше, чем у американки Элинор Пуррьер, которая ранее бежала эту дистанцию быстрее всех в сезоне.

Второе место в Кубке главы Чувашии заняла Анна Ильина (Москва/Чувашия) - 9.07,68, третье - Людмила Лебедева (Москва/Марий Эл) - 9.11,85.

Отметим, что Коробкина во второй раз выигрывает текущий Зимний тур ВФЛА. Ранее в Екатеринбурге она бала самой быстрой в забеге на 2000 метров.

Елену, как и всю российскую «королеву спорта», сейчас отстранили от международных стартов. Чемпионка Европы из Липецка подавала заявку на выступление под нейтральным флагом, но пока ответа от IAAF не дождалась.



Фото rsport.ria.ru