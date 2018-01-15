На вторую победу в Белгороде сил у МХК «Липецк» не хватило

Во втором матче наши парни уступили.

Липецкие хоккеисты «разменяли очки» в Белгороде с хозяевами площадки. В первом матче сильнее была наша команда, а во втором поединке соперники сумели взять реванш – 4:2.

Липчан не выручил даже «быстрый гол: уже на 2-й минуте Иван Сузаков открыл счет в игре, спустя всего 10 секунд после того, как хозяева остались в меньшинстве. Но на 16-й минуте наш вратарь Илья Донченко тоже вынул шайбу из собственных ворот после броска Стаса Петросяна.

Неудачно сложился для липчан следующий период, точнее – его вторая половина. Шайбы в наши ворота забрасывали: Иван Данилов (30-я и 39-я минуты) и Павел Мордвинцев (38-я).

Гол Александра Ковальского на 53-й минуте с передач Егора Сафронова и лучшего бомбардира Западной конференции Андрея Мещерякова уже мало что мог изменить. На последней минуте «Липецк» немного поиграл без вратаря. Но скорее «для порядка»: белгородцы уверенно держали нити игры в своих руках.

Тем не менее, одна победа в Белгороде не только гарантировала липчанам участие в плей-офф, но и помогла сохранить 4-е место и оставила надежду в борьбе за призовую «тройку» в регулярном чемпионате.

17 и 18 января липчане сыграют в Россоши Воронежской области.