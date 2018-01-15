Происшествия

сегодня, 08:37

Липецкие полицейские раскрыли кражи денег, телефона и запчастей

3 563
#кража
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Липецкие полицейские раскрыли кражи денег, телефона и запчастей

Сотрудниками ОП № 5 УМВД России по г. Липецку установлен предполагаемый участниккражи сотового телефона, совершенной 28 декабря у 38-летнего гражданина в кафе по ул.Студеновской. Им оказался неработающий ранее судимый 25-летний житель Липецка.

Сотрудниками ОП № 8 УМВД России по г. Липецку установлен предполагаемый участниккражи денег в сумме 7000 рублей и сотового телефона, совершенной 25 ноября у 47-летней гражданки в бане. Ею оказалась несовершеннолетняя жительница Липецка

Сотрудниками МОМВД России «Лебедянский» установлены предполагаемые участники кражи автозапчастей, совершенной 13 января из помещения склада в Лебедяни. Ими оказались двое неработающих жителей Лебедянского района, 30 и 29 лет.

3 563
#кража
1

Комментарии (3)

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Вован

24 минуты назад
В бочку сдерьмом ижевский с мечом над головой и чтобы весь город видел
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серега

41 минуту назад
крадунов на кол.
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ченить утащипецк

сегодня, 08:51
молодая преступность однако
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