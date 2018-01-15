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«Липецк-Индезит» потерял первое очко в 2018 году, но все-таки дожал обескровленную «Спарту» (ФОТО)

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«Липецк-Индезит» потерял первое очко в 2018 году, но все-таки дожал обескровленную «Спарту» (ФОТО)

Липчанки вырвали победу на тай-брейке.

В повторной встрече на своей площадке со «Спартой» из Нижнего Новгорода липецкие волейболистки добились победы – 3:2.

У «спартанок» перед игрой образовались просто катастрофические проблемы с составом. Мало того, что пока не найдены равнозначная замена недавно покинувшим команду сербским легионеркам Весне Секулич и Милице Кнежевич, так еще в первом матче в Липецке получила травму одна из основных волейболисток Елена Бабкина.

В итоге у тренера из Сербии Слободана Радивоевича осталось не так много «боеспособных единиц», выходившие на замену игроки не всегда были равноценными «основе». И, тем не менее, гостьи из Нижнего Новгорода сумели дать бой хозяйкам зала.

Первый сет завершился в пользу «Липецка-Индезита» - 25:17, а два других остались уже за «Спартой» - 25:20 и 25:23.

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Более того, волжанки были просто обязаны выигрывать поединок, когда в четвертой партии счет стал 24:20 в их пользу. Один-единственный успешный розыгрыш мяча отделял их от победы, но именно в этот момент команде и не хватило помощи со скамейки запасных. Липчанки отыгрались – 24:24, а затем у «Спарты» возник еще один матч-бол, но Лаура Симония подала в сетку… Итог сета – 27:25 в пользу липчанок.

Соперницам пришлось разыгрывать тай-брейк, в котором удачливее оказались липчанки – 15:13.

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Добавим, что почти половину всех набранных очков в матче «Липецку-Индезиту» принесли две волейболистки: Ирина Сазонова – 21 и Анна Сотникова – 19.

Потеряв одно очко (за победу в пятой партии команде начисляются не три, а два балла), липчанки тем не менее сохранили 3-е место в турнирной таблице. Первый круг наша команда закончит 20-21 января в Куйбышеве Новосибирской области матчами против местного «Олимпа».

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