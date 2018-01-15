Бизнес

сегодня, 08:00

Энергетики обратились в правоохранительные органы с жалобой на коммунальщиков

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#тарифы #электроэнергия #коммуналка #ЖКХ
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Энергетики обратились в правоохранительные органы с жалобой на коммунальщиков

Долги управляющих компаний Липецка исчисляются сотнями миллионов рублей.

Гарантирующий поставщик электроэнергии Липецкой области инициировал проверку деятельности управляющих компаний региона, которые имеют задолженность за поставленную электроэнергию. ЛЭСК направила заявления в региональное управление федеральной налоговой службы, следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области, прокуратуру, в областное управление ЖКХ, а также государственную жилищную инспекцию. Энергетики сообщили надзорным и правоохранительным органам о долгах ООО «УК "Привокзальная" и ООО «ГУК "Привокзальная".  Директором и учредителем этих предприятий является депутат городского Совета депутатов Юрий Шкляров. Помимо всего прочего он же входит в комиссию горсовета по жилищно-коммунальному хозяйству. 

Потребляя электрическую энергию и получая плату от жителей, ООО «УК "Привокзальная" и ООО «ГУК "Привокзальная" не оплачивают счета за свет в местах общего пользования. Суммарно долг двух управляшек превысил 10 млн рублей. Липецкая энергосбытовая компания заявляет, что депутат Юрий Шкляров, учитывая его публичный статус, своим поведением фактически пропагандирует низкую платёжную дисциплину в одной из основных социально-значимых сфер – жилищно-коммунальном хозяйстве.

Стоит добавить, что ЛЭСК несколько раз обращалась к руководителю управляющей компании для того, чтобы подписать договор на поставку электроэнергии. Однако, Юрий Шкляров уклоняется от этого шага. 

- Отказ от подписи договора на бумажном носителе не является поводом не оплачивать получаемый товар. Тем более в данном случае речь идёт о понятном объёме и установленной государством стоимости. Вряд ли УК «Привокзальная» может похвастаться тем, что имеет 100% подписей под договорами управления, но это не освобождает всех собственников жилья в доме от платежей управляющей компании, так как её выбрали более 50% жителей дома. В электроэнергетике подобным статусом государство наделило Гарантирующего поставщика. Господин Шкляров, как, безусловно, грамотный управленец не может не знать этих особенностей. По-нашему мнению, затягивание процесса подписания бумажного носителя является не более чем юридически слабой попыткой оправдать нежелание исполнять законодательство в части обязательных платежей за электроэнергию. Надеемся, правоохранительные органы разберутся в ситуации и пресекут данную практику на территории Липецкой области, - пояснил Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

На сегодняшний день в числе лидеров по сумме долга ООО «Липецкая управляющая компания» - 20 млн рублей, а также областное государственное унитарное предприятие "Липецкая областная коммунальная компания".  Его долг равен 19 млн рублей. На просроченные платежи начисляется пеня, которая сравнима с процентной ставкой дорогого банковского кредита. Это значит, что управляющим компаниям придётся переплачивать за просрочку. Задержки при переводе средств на счета гарантирующего поставщика электроэнергии приведут к накоплению огромных долгов перед энергетиками, что в перспективе приведёт к банкротству, привлечению к субсидиарной ответственности и аресту имущества учредителей управляющих компаний. Такие примеры уже есть в регионе: имущество ООО «Жилищно-коммунальный сервис» пущено с молотка, обанкротились ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство "Воловское» и ООО «УК Стахановская». 

Всего же просроченную дебиторскую задолженность за поставленную электроэнергию имеют более 80 управляющих компаний, их общий долг превышает 348 млн рублей. Сведения о неплатежах данных организаций также будут направлены в УФНС России по Липецкой области, следственное управление СК РФ по Липецкой области, прокуратуру Липецкой области, управление ЖКХ и областную государственную жилищную инспекцию. 

8 931
#тарифы #электроэнергия #коммуналка #ЖКХ
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Комментарии (8)

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клмн

4 минуты назад
Электрик, и отвечать собственными денежками и головой за качество и количество построенной инфраструктуры (читай линии, подстанции и т.п.), и продукта (читай электричество)
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клмн

6 минут назад
Электрик, ни одной энергетической компании нет в том позиционировании, какой они себя представляют сами. Фактически они строят линии, станции, опоры и делают соединения. А далее огромные бабки с народа и бизнеса за снятие показаний, поверки счётчиков, установки счётчиков, подключения. Они прыгать должны от счастья, что к ним клиент приходит, а не натягивать с него денежку
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ДНР

39 минут назад
О чем говорить если депутаты ворюги Клевцов теперь директор двух УК.
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Жэк

58 минут назад
Во всём виноват Лепёкин. Главный коррупционер ЖКХ
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цирк

сегодня, 09:01
какие нахрен долги путин вусе всем простил
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советское кино

сегодня, 08:34
"все уже украдено до нас..."
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Электрик

сегодня, 08:15
Да ЛЭСК продаваны галимые. * , а не энергетики они!
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Липчанин

сегодня, 08:05
И ведь не разорились же
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